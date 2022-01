Chiusi dentro. La richiesta di emendamento per salvare le isole dal blocco no-vax…

Ugo De Rosa | Una nuova iniziativa affinché l’obbligo del super green pass non si trasformi in una discriminazione per i cittadini isolani. Dopo la proposta del gruppo “Procida per tutti”, arriva dall’avv. Nicola De Siano con studio a Forio una richiesta di emendamento al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, nella parte in cui non prevede per gli abitanti delle isole la possibilità di viaggiare con aliscafi e traghetti muniti di “tampone negativo”. Dal 10 gennaio, i no vax isolani, in pratica, come già evidenziato, saranno “condannati” a restare bloccati sulle rispettive isole.

L’avv. De Siano ha indirizzato al sua richiesta all’Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Prefettura di Napoli.

Nell’istanza si evidenzia: «Con riferimento al decreto in oggetto, si rappresenta che gli abitanti delle isole minori non hanno altri mezzi di trasporto se non aliscafi e traghetti (quest’ultimo, classificato come trasporto pubblico locale) per raggiungere la terraferma.

Dal prossimo 10 gennaio, i cittadini italiani non potranno usufruire del trasporto pubblico se non muniti di “Super green pass” oppure se esentati dalla vaccinazione o se minori di dodici anni: questo è quanto stabilisce il Decreto-Legghe 30 dicembre 2021, n. 229.

La richiesta è quella di emendare detto decreto prevedendo che: “solo per gli spostamenti, da e per le isole, del territorio italiano la possibilità di viaggiare con aliscafi e traghetti, anche a chi ha effettuato test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2”.

Occorre tenere ben presente che i residenti sulle menzionate isole – esclusi dunque i pendolari – si spostano soprattutto per ragioni sanitarie, giacché sulle isole minori molto spesso non possono ricevere cure oncologiche oppure esami clinici specialistici.

Inoltre, sulle isole minori, i generi alimentari arrivano dalla terraferma con i menzionati mezzi marittimi: bisogna quindi senz’altro consentire dei “corridoi privilegiati” per settori che normalmente in terraferma non hanno bisogno di green pass, perché considerati essenziali.

Siamo isolani: non isolateci, ma considerate tutti i servizi svolti sulle isole come essenziali.

E’ chiaro che l’art 16 della Costituzione consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie; è chiaro che il decreto su menzionato è una misura urgente per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 ed è tesa allo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali; è chiaro che la pandemia è mondiale, ma è altrettanto evidente che mentre i cittadini della terraferma della Penisola Italiana possono spostarsi autonomamente alternativamente al trasporto pubblico, anche a piedi, viceversa un abitante di un’isola italiana è in ciò assolutamente impossibilitato: questa diversità va tutelata, affinché non si tramuti in una disparità di trattamento.

Inoltre ai bambini di età inferiore ai dodici anni è consentito viaggiare senza super green pass: considerando che i bambini dai 5 ai 12 anni possono vaccinarsi, come mai vi è questa disparità con gli altri minori (età 12-18) e con gli adulti? Sicuramente ci sono i tribunali e la tutela d’urgenza e il sistema costituzionale con tutti i suoi sistemi di controllo e protezione è stato improntato ad evitare deviazioni dal sistema di tutela dei diritti, ma è sempre necessario tener presente che lo Stato d’emergenza medesimo non può giungere a palesi e marchiane disparità di trattamento tra cittadini, specie ove la diversità non sia conseguenza di una scelta, ma di un mero accidente geografico, ineludibile in sé».

www.ildispari.it