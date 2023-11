Chiummano, ordinanza per ripristinare l’interdizione parziale

Ugo De Rosa | Ci risiamo con i problemi a via Chiummano! Dopo il tentativo di imputare l’ennesimo cedimento al privato Pietro Paolo Mazzella con una ordinanza punitiva bocciata dal Tar e l’apertura di un contenzioso civile, Dionigi Gaudioso adesso deve sollecitare l’Ufficio Manutenzione a ripristinare le delimitazioni all’epoca apposte per interdire quel tratto, che ora risultano divelte. Intanto il Comune, come più volte evidenziato dall’opposizione, non riesce a risolvere definitivamente il problema. Nell’ordinanza sindacale si richiama l’accertamento del tecnico comunale e la relazione trasmessa lo scorso 27 ottobre.

Che a sua volta fa riferimento a quanto verificatosi due anni fa: «Con relazione di accertamento del 13.12.2021, questo Ufficio in data 30.11.2021 accertava quanto segue: “Un tratto del marciapiede pubblico della omonima strada denominata via Chiummano, risulta crollato per una lunghezza di circa mt. 13.60, nel mentre un’altra porzione di circa mt. 4.00, risulta in pericolo di cedimento. L’altra porzione di marciapiede, che si dimena verso la stradina privata per una lunghezza di circa mt. 15.00, risulta ancora in sito. I resti del marciapiede sono caduti nel fondo sottostante di proprietà del sig. Mazzella Pietro Paolo. Alla luce di quanto rilevato lo scrivente ha immediatamente avvisato l’ufficio Manutenzione che sotto la direzione dell’Ing. Crescenzo Ungaro Responsabile dell’U.T.C., provvedeva ad interdire l’area oggetto di cedimento, mediante l’apposizione con rete di colore rosso e della relativa segnaletica. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico a seguito della disamina degli atti, redigeva una nuova relazione tecnica acquisita al protocollo comunale in data 17.12.2021, dalla quale scaturiva l’emissione dell’Ordinanza Sindacale n. 42/2021 a carico del sig. Mazzella Pietro Paolo, proprietario del fondo sottostante;

il predetto provvedimento veniva impugnato dal sig. Mazzella innanzi al Tar Campania, che con Sentenza n. 73/ 2023 accoglieva il ricorso annullando per l’effetto l’Ordinanza Sindacale.

Inoltre pende altro giudizio di natura civile, tra Amministrazione Comunale ed il sig. Mazzella Pietro Paolo non ancora definito, come si evince dalla stessa diffida”».

Un “perfetto” riassunto della situazione. Sta di fatto che ora il tecnico comunale ha accertato che «La recinzione apposta prontamente dall’Ufficio Manutenzione, a causa del tempo trascorso e dell’esposizione agli agenti atmosferici risulta divelta e pertanto non più idonea a garantire un’adeguata interdizione all’area oggetto di cedimento.

Alla luce di quanto evidenziato, nelle more della definizione del giudizio di natura civile, occorre provvedere alla immediata interdizione dell’area mediante la posa di un’adeguata recinzione con relativa segnaletica e cartelli monitori; l’intervento si rende necessario al fine di garantire la pubblica incolumità essendo l’area non più adeguatamente recintata».

Il Comune in questo momento si trova in una posizione “scomoda”. Nell’ordinanza Dionigi scrive: «Constatato che la situazione testé descritta è fonte di pericolo per residenti e passanti; Verificato che è necessario disporre adeguate misure di prevenzione volte a tutelare la pubblica e privata incolumità; Ritenuto che occorre emettere apposito provvedimento finalizzato all’interdizione dell’area al pubblico ed alla sua delimitazione». Aggiungendo «che, nella fattispecie, ricorrono i presupposti della necessità e della urgenza stante la situazione di pericolo che ne è derivata da quanto accertato». Dunque ordina all’Ufficio Manutenzione «di segnalare e delimitare l’area interessata dai cedimenti mediante l’apposizione di adeguata recinzione e segnaletica monitrice, al fine di prevenire ogni fonte di pericolo».

Al contempo dispone «l’interdizione dell’area al pubblico per ragioni di sicurezza, nelle more che vengano eseguiti i necessari interventi di ripristino».

Quando verranno eseguiti questi interventi, e soprattutto serviranno solo a tamponare l’emergenza o a superare definitivamente la situazione di pericolo?