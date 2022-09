Chiummano abbandonata, la rete della denuncia a Barano

La denuncia del gruppo di minoranza di Barano è a chiare lettere: “Storie d’autunno di una contrada abbandonata, Chiummano. Le foto allegate non hanno evidentemente bisogno di commenti. Le griglie di smaltimento da anni totalmente intasate ad un punto tale da essere anche difficilmente distinguibili e individuabili; franamento della sede stradale, con anche danneggiamento della condotta idrica, a seguito della caduta di un vecchio e oramai secco albero di cui nessuno si è interessato, sarebbe magari bastato tagliarlo per alleggerirne il peso e forse non sarebbe accaduto il dissesto.

Eppure solo qualche mese fa alcuni degli attuali amministratori hanno trovato la strada per visitare la contrada per raccogliere voti, non hanno visto queste problematiche? Ora per quanto tempo e cosa dovremmo aspettare per sperare di veder risolte queste situazioni?

PS: particolare menzione deve andare alla creativa soluzione escogitata per rimettere “in sicurezza” il punto oggetto di dissesto, dobbiamo quindi intendere che una rete di materasso e una piastra metallica appoggiata sia soluzione adeguata per consentire, seppur transitoriamente, il transito carrabile in quel punto? Qualcuno se ne è assunto la responsabilità?” si chiedono Virginia Di Costanzo (che commenta: che sconforto!) e gli altri consiglieri del gruppo “Insieme per Barano”