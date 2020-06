Chiude il Centro Covid. Il Rizzoli riparte subito con un caso sospetto

Ida Trofa | Dopo mesi di grande ambasce, dopo mesi in cui l’emergenza-coronavirus ci ha letteralmente gettati nel panico, disseminando morti ed infezioni, dopo mesi di duro lavoro e di rischio contagio per molti medici e operatori sanitari, all’inizio di questo mese ha chiuso il “Med-Covid” dell’Ospedale Anna Rizzoli. Il 3 giugno è stata dimessa l’ultima paziente e il Rizzoli è stato dichiarato, dai suoi vertici, COVID-Free.

Nessun contagiato da Covid 19, stando alle dichiarazioni ufficiali dei responsabili dell’isola verde, risulta tra i degenti delle struttura. La certificazione e le disposizioni in merito allo smantellamento dei reparti dedicati, attestate dal direttore sanitario Antonio Castagliuolo. A tre giorni dalla svolta, un brivido freddo ha raggelato il mondo della sanità ischitano. Un ritorno alla normalità da paura per il pronto soccorso di Lacco Ameno, dove, ieri mattina, a tre giorni dalla riapertura alle normali attività ospedaliere, i sanitari di via Fundera hanno dovuto fare i conti con un sospetto COVID-19.

Una guerra impari con il timore di non avere spazi, né di poter trattare un caso presunto di Coronavirus presentatosi alle porte del Triage. L’unico ospedale dell’isola d’Ischia ha riaperto dopo oltre tre mesi e, ironia della sorte, o brutto scherzo del destino, tra le prime persone a varcare la soglia del riaperto pronto soccorso anche un sospetto positivo al Covid, sottoposto a tampone per la conferma della diagnosi.

Come si ricorderà, infatti, la struttura era diventata un COVID CENTER in pieno stile, un presidio di frontiera dedicato, simbolo della lotta all’epidemia di coronavirus. Un “center” smantellato in fretta e furia in ossequio ad una linea medico-politica la cui opportunità, oggi più che mai, sfugge ai più.

A metà di questa settimana il complesso ospedaliero ha riaperto e, fuori da ogni pronostico, ieri si è presentato un paziente sospetto Covid fra i primi pazienti in attesa di visite e cure. Comprensibile l’ansia e lo sapevamo del personale sanitario e parasanitario, difronte all’ennesima ipotesi, alla variabile che nessuno dei decisori istituzionali e ospedalieri, per opportunità o stolta piaggeria politica, lecchinaggio governativo fine a se stesso, non ha voluto mettere in conto.

Se non c’è stato un fuggi figgi generale poco c’è mancato. Chiaramente il sospetto, una donna di Succhivo residente tra Forio e Serrara Fontana, è stato accompagnato attraverso un percorso dedicato, studiato alla chetichella in assenza di programmazione, per isolarlo dal resto degli ammalati in attesa della eventuale conferma del tampone a cui è stato sottoposto.

E c’è chi pensava che bastasse sperare che nessun nuovo caso si presentasse ad Ischia. Che inguaribili ottimisti o questi dirigente o del’ASL NA 2 Nord! Magari fossero solo questo: inguaribili…

Tutto accade nel giorno in cui i dati ufficiali della task force delle Regione Campania per il contrasto al virus ha diffuso numeri che da 48 ore, parlano di una Regione a contagio zero. Forse a Lacco Ameno davvero pensavano che Ischia fosse immune e il virus, una temporanea invenzione, adesso scomparso dalle latitudini isolane. Scomparso, solo perché lo dice la task force di Vincenzo De Luca.

L’isola dovrebbe interrogarsi sulla leggerezza con cui viene trattato il suo bisogno di cure e di assistenza.

Anche dinanzi ad una serie di pesanti e grevi interrogativi che non avranno risposte e correttezza come i sospetti, i tamponi negati, i dati censurati ed occultati.

La stessa mancanza di correttezza che ha caratterizzato la gestione della sanità isolana in questi mesi, le morti, ben nove, che pure non hanno scosso le coscienza di chi doveva e non ha saputo gestire questa triste vicenda, questa disastrosa emergenza sanitaria. Fatti che hanno messo in luce tutti i limiti della medicina ischitana, della sua sanità e dei suoi presidi di frontiera. La sua residenza per Anziani, falcidiata dal virus e dalla malagestio, il suo ospedale, ridotto da qualcuno ad una bottega di paese.

Una vicenda quella registratasi questo 6 giugno che, in ogni caso, deve far riflettere sulla necessità di abituarsi alla presenza del virus, sicuramente, ma anche alla necessità di prevedere strutture COVID dedicate anche per Ischia, di potenziare le funzioni del Rizzoli.

Una necessità che deve essere compresa e resa attuabile dalle istituzioni, dalla politica, dall’ASL NA 2 nord e di chi gestisce le sorti delle nostra sanità prima che il bubbone esploda e Ischia rischi (E accaduto a Roma, al San Raffaele) davvero la Zona Rossa. Servano interlocutori seri e uomini realmente in grado di recepire le giuste istanze del territorio. Un’isola che non può permettersi il lusso di essere vittima di un rischio mal calcolato.