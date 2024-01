Chiese danneggiate dal sisma, cinque nuovi cantieri nel 2024

Ugo De Rosa | L’Ordinanza speciale n. 6 del Commissario straordinario Giovanni Legnini dà il definitivo input alla ricostruzione delle chiese sull’isola danneggiate dal terremoto del 2017. Infatti, passano da 14 a 17 gli interventi programmati nel nuovo Piano di ricostruzione e riparazione post sisma delle Chiese e degli edifici di culto a Ischia e, tra questi, i primi cinque interventi potranno concretamente partire nei primi mesi del 2024, quattro dei quali muniti già di progetto esecutivo e uno di livello definitivo, interamente finanziati con circa 5 milioni di euro.

La novità più rilevante, contenuta nell’ordinanza è rappresentata dall’individuazione della Diocesi di Ischia quale soggetto attuatore di gran parte degli interventi. Ciò implicherà che i lavori e le progettazioni che ancora devono essere avviate, saranno eseguiti direttamente dalla Diocesi, salvo che per le Chiese di proprietà pubblica o per le quali il recupero viene ritenuto più complesso. La Diocesi di Ischia a sua volta ha accettato di svolgere tale impegnativa funzione attuativa, sgravando in gran parte i soggetti attuatori pubblici già impegnati a portare avanti numerosi progetti pubblici e la ricostruzione privata, con la facoltà di avvalersi di procedure snelle e di strumenti operativi assimilabili a quelli privatistici.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di un complesso lavoro di conclusione d’intesa con la Soprintendenza, il Segretariato regionale del Mic e i Comuni. L’Ordinanza n. 6, oltre ad integrare la programmazione attuativa del Piano con tre progetti in più rispetto a quelli contenuti nell’ordinanza 15/21, disciplina le procedure semplificate di esecuzione degli interventi e indica i soggetti attuatori per ciascuno di questi.

TUTTI GLI INTERVENTI

I primi cantieri che la Diocesi di Ischia potrà avviare sono quelli già muniti dei progetti esecutivi o definitivi. Riguardano, nel dettaglio, le opere di consolidamento e restauro di due chiese nel comune di Casamicciola Terme: Sant’Antonio da Padova (703.984,56 euro) e San Pasquale Baylon (1.003.422,96 euro); due chiese nel comune di Forio, Santa Lucia (440.000 euro) e San Domenico (300.000 euro). Tuttavia il progetto più complesso è quello che interesserà la chiesa di San Giuseppe al Fango a Lacco Ameno (2.594.297 euro). Qui verrà realizzato un intervento di demolizione e ricostruzione, la cui progettazione esecutiva sarà completata dallo stesso Comune, per poi essere trasferita alla Diocesi quale soggetto attuatore dell’intervento.

A questi primi cantieri, via via che verranno prodotti nuovi progetti e stanziate nuove risorse, potranno seguire gli altri interventi programmati. Infatti nel solo comune di Casamicciola Terme sono previsti ulteriori cinque interventi di ricostruzione e riparazione, due dei quali con progettazione in corso di elaborazione da parte della Sovrintendenza di Napoli e la Diocesi di Ischia in qualità di stazione appaltante. Riguarderanno le chiese di Santa Maria del Buon Consiglio e Santa Maria della Pietà. Un ulteriore intervento, sempre con progetto in fase di elaborazione da parte della Sovrintendenza ma con il Segretariato Regionale MIC per la Campania nella funzione di stazione appaltante, interesserà la chiesa dell’Immacolata. Altri due interventi sono previsti nella Basilica di Santa Maria Maddalena e nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, detta del Purgatorio, le cui progettazioni sono ancora da avviare.

Per quanto riguarda il comune di Forio, invece, sono tre gli interventi che dovrebbero andare ad aggiungersi a quelli pronti a partire nei primi mesi del 2024. Si tratta di lavori di ricostruzione e riparazione nella chiesa parrocchiale di San Sebastiano e nelle chiese di San Michele Arcangelo, detta del Purgatorio, e di Santa Maria da Loreto. La progettazione di questi interventi è già avviata ma non ancora conclusa.

Infine, un ulteriore intervento dotato di progetto si appresta ad essere concluso nelle prossime settimane nel comune di Lacco Ameno e riguarda la chiesa della SS Annunziata.

Il Piano approvato aggiunge tre nuovi importanti interventi ad opera della Diocesi di Ischia con studio di fattibilità destinati agli edifici di culto, che non erano contenuti nella precedente ordinanza commissariale: alle chiese di San Giuseppe al Don Orione a Casamicciola Terme, Santa Maria Assunta in Cielo a Lacco Ameno e San Francesco d’Assisi a Forio.

L’ultima ordinanza disciplina le modalità di realizzazione degli interventi programmati, dalla nomina del responsabile tecnico della procedura all’affidamento dell’incarico e dei lavori fino all’approvazione dei progetti e alla concessione deli contributo.

IL MONITORAGGIO

Sarà il Commissario Straordinario a svolgere un monitoraggio costante delle attività e del cronoprogramma affinché vengano rispettati i tempi necessari all’adozione di pareri, autorizzazioni e di ogni altro atto utile all’avvio e alla conclusione delle procedure nonché alla realizzazione delle attività.

In proposito Legnini ha dichiarato: «Dopo l’avvio della ricostruzione privata e di quella pubblica, con questa nuova ordinanza provvediamo a ridefinire il programma complessivo, dando impulso conclusivo alla ricostruzione delle prime cinque chiese danneggiate dal sisma, con possibilità per la Diocesi di aprire altrettanti cantieri nei primi mesi del 2024.

Ringrazio per il lavoro sin qui svolto la Diocesi di Ischia, anche per l’onere attuativo che ha inteso assumere, la Soprintendenza e il Segretariato della Campania per le progettazioni di recente trasmesse e per le altre in corso di redazione, i tre Comuni colpiti dal sisma per il contributo che hanno offerto. Si completano con questa ordinanza gli strumenti regolatori di tutti gli ambiti della ricostruzione posta sisma, che nell’anno nuovo registrerà i primi importanti frutti del complesso lavoro portato avanti nell’anno che sta per chiudersi».