Chiesa di Ischia, quanto ci manca Lagnese. Ed è tutto dire…

Gaetano Di Meglio | Non avrei mai pensato di scrivere: “Quanto mi manca Lagnese!” eppure la terribile verità della Diocesi di Ischia è proprio questa. Nonostante tutto, Pietro non avrebbe mai fatto quello che ha fatto Gennaro. La storia della Chiesa (quella che conosco io si ferma, figurativamente, a Patmos) è piena di conduttori buoni e di conduttori meno buoni. Ora noi siamo nella parte del giro basso.

Questa mattina, forse, Gennaro Pascarella celebrerà la Santa Messa delle 11.30 e nominerà il sostituto di Carlo Candido dopo la vergognosa storia che abbiamo scritto e vissuto in questi mesi.

La nota del 27 settembre, quella che annunciava la “rivoluzione” della Parrocchia di Ischia è, nei fatti, carta straccia. Invece di avere un effetto “sotto sopra” come raccontano gli “Atti”, abbiamo avuto solo il “sotto sopra” nel senso del casino, del caos e della confusione. Altro che Paolo! Qui si parla di Gaetano e Gennaro.

Senza il possesso canonico e la firma di Padre Mario, non è cambiato nulla. La sede della Parrocchia è rimasta allo Spirito Santo, Don Carlo Candido è ancora il suo parroco e Frate Mario, invece, è tornato a fare il guardiano del Convento di Ischia Ponte.

Una roulette alla “puzzolana” che ha permesso alla Chiesa Cattolica Romana di perdere due buoni parroci. Padre Mario ha lasciato la sua parrocchia della terraferma, Carlo Candido è in giro per l’Italia alla ricerca di un posto diverso dove fare il prete.

Già, perché sia Mario che Carlo sono due buoni parroci. Come abbiamo già scritto entrambi hanno empatia, vicinanza, compassione e compenetrazione nei bisogni della “loro gente” per usare le parole con Pascarella salutava i Frati Minori nella missiva in cui gli offriva la parrocchia di Ischia Ponte.

Ma torniamo a Lagnese. Pietro Lagnese, che non ha lasciato un buon ricordo di se sull’isola, è stato il Vescovo degli scandali e della serietà.

Pietro da Vitulazio, nonostante abbia avuto tra le mani i dossier più scottanti e più hot (Nello Pascale, Giovanni Trofa, Gianfranco Del Neso e Antonio Angioini), nonostante abbia brigato per cancellare i diritti di patronato di Casamicciola e Forio e tutte le altre cose che molti sanno, non avrebbe mai esposto nessuna comunità a questo strazio.

Lo stesso Schiappone, la stessa Fontana e la stessa Fiaiano, nonostante il passaggio dal padre al papà, non hanno sofferto come sta soffrendo, oggi, la comunità di Ischia Ponte. O meglio, inquadriamo il fenomeno, come sta soffrendo la comunità allargata di Ischia Ponte. Sono personalmente testimone di credenti di altre parrocchie e altri comuni che chiedevano un incontro o una confessione a Don Carlo Candido.

Eppure, Gennaro Pascarella, con la minor conoscenza della Diocesi, ha messo mano ai cambiamenti più profondi e ha combinato un disastro.

La domanda che mi pongo, però, è semplice: “Davvero Pascarella si è fatto mette le carte in mano dai vari consultori senza provare a rimediare al disastro che gli appariva davanti? o, invece, è stato attore protagonista di questo colpo fatale?

Una domanda che merita risposta nei fatti. E’ vero, la parola di Dio non sbaglia mai: ci sono certe volte in cui “un abisso chiama un altro abisso”. E dopo Lagnese per la Diocesi di Ischia è arrivato Pascarella. E oggi, lo ripeto, quanto mi manca Lagnese…