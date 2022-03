CHIEDETE SCUSA! IL PORTO DI FORIO SI DICHIARA ANTIRUSSO

Va bene l’indignazione per l’attacco all’Ucraina da parte della Russia, ma a Forio c’è chi ancora una volta ha deciso di coprirsi (e coprirci tutti) di ridicolo. Con una iniziativa assurda che veramente lascia esterrefatti. Infatti la parte privata che gestisce l’approdo ha deciso unilateralmente di ritenere non graditi i diportisti russi. Un decisione senza senso, dimenticando tra l’altro che quel porto non è privato, ma al 50% pubblico, ovvero del Comune di Forio.

Il Gruppo Marinedi ha ufficializzato questa presa di posizione con tanto di comunicato stampa in cui si legge: «IL MARINA DI FORIO, UNITAMENTE A TUTTO IL GRUPPO MARINEDI, DICHIARA IL NON GRADIMENTO DELLA CLIENTELA RUSSA NEL PROPRIO MARINA.

Ritenendo la violazione della sovranità nazionale ucraina da parte della Russia un gravissimo atto contro i principi di libertà, di civile convivenza e di democrazia ed esprimendo solidarietà al popolo ucraino, Marinedi ha deciso di dichiarare il non gradimento della clientela russa nei Marina appartenenti al proprio Gruppo, fintanto che perdurerà lo stato di guerra attualmente in essere.

Sarà ovviamente sempre salvaguardato il diritto al rifugio nei porti a tutela della salvaguardia della vita in mare.

Prevedendo come consuetudine parecchi passaggi di armatori russi (e fra questi non riteniamo ci siano i civili russi che in questo momento versano in difficoltà a causa delle sanzioni internazionali), presso i Marina del Gruppo Marinedi, in caso di approdo, verrà rimarcato il profondo dissenso, con l’esposizione sulla banchina e/o pontile di approdo, di una bandiera nazionale Ucraina insieme a quella Europea ed a quella Italiana e verrà consegnata al Comandante una nota di dissenso all’aggressione armata e di sostegno alla nazione ucraina in italiano, inglese, russo e ucraino.

Riteniamo sia dovere di qualunque cittadino manifestare il proprio duro dissenso verso aggressioni immotivate di popoli pacifici e fieri delle loro origini.

Nulla può giustificare la violenza e l’aggressione di popolazioni e di civili inermi».

A parte il fatto che qualcuno nel gruppo Marinedi ha dimenticato che al momento gli armatori russi non potranno certamente approdare da nessuna parte, in quanto i beni degli oligarchi sono stati posti sotto sequestro, appare quanto mai fuori luogo una iniziativa unilaterale e decisamente scorretta che rischia di ricoprire di vergogna Forio. Una cosa sono gli yacht sequestrati dalla Guardia di Finanza nei porti turistici per iniziativa istituzionale, un’altra è la “levata di scudi” di Marinedi. Peraltro appunto assolutamente inutile e sintomo come minimo di uno stato confusionale sulla titolarità del porto e a chi tocca prendere le decisioni. Sembra di tornare indietro a quelle iniziative appunto unilaterali a cui dovemmo assistere all’inizio della pandemia, con l’altolà ai turisti del Nord Italia…

Il dato principale è che il 50% del porto turistico appartiene al Comune. Non ci si può svegliare la mattina e decidere di dire a eventuali (alquanto improbabili) turisti russi “non vi vogliamo!”. Dunque ogni iniziativa in merito va concordata con l’Ente locale. A questo punto viene da chiedersi se lo stesso Comune ne fosse stato messo a conoscenza. E’ vero che i politici foriani sono agitati da altri pensieri, ma non si può tollerare una vergogna del genere. E’ mai possibile che in una località turistica si debba scadere a tali livelli di ignoranz

Ad ogni modo adesso che l’iniziativa è “ufficiale”, dovrà essere proprio il Comune ad intervenire. Del Deo abbandoni altre “preoccupazioni” e prenda posizione per evitarci l’ennesima brutta figura! Non sappiamo cosa accadrà negli altri approdi “appartenenti” a Marinedi (ma a Forio appartiene anche al Comune, è bene ribadirlo!). Ci interessa che l’Amministrazione intervenga a tutela dell’immagine di Forio e dell’isola intera.