Chiariello: “Anno complicato, ma ci salveremo. Ischia può farcela. Risponderò sempre presente”

Nelle sue parole c’è la lucidità di chi non si nasconde e la maturità di chi veste da una vita la stessa maglia. Pasquale Chiariello, capitano dell’Ischia Calcio, racconta le prime dodici giornate di un campionato complicato per ragioni tecniche, ambientali e di organico. L’avvio difficile, il cambio in panchina, la crescita collettiva, la gara con la capolista e il cammino verso la salvezza: un bilancio schietto da parte di chi, tra mille battaglie, è diventato un punto fermo della squadra e dell’intera tifoseria.

Pasquale Chiariello, partiamo da queste prime dodici giornate dell’Ischia. Un inizio turbolento, poi un’uscita abbastanza rapida dal tunnel, anche se i risultati oscillano di settimana in settimana. Quali sono le tue valutazioni generali su questo periodo in maglia gialloblu?

“Sicuramente, come sappiamo tutti, doveva essere un anno difficile e così si sta rivelando. È un anno complicato per tante ragioni legate soprattutto all’estate passata. Detto questo, le prime giornate, soprattutto le prime due, sono state pesanti: dovevamo ancora trovare una quadratura, poi è cambiato l’allenatore e non siamo stati all’altezza della maglia. Non abbiamo dimostrato quello che dovevamo dimostrare e i risultati non arrivavano, ma più dei risultati mancava l’atteggiamento. La squadra era quasi totalmente nuova, non abbiamo fatto una preparazione che ci permettesse di conoscerci meglio, e questo ha inciso tanto. All’inizio abbiamo fatto davvero molta fatica”.

Eppure, tutta quella fatica non è stata inutile. Con l’arrivo di Corino è cambiata la mentalità, sono cambiati alcuni giocatori, è cambiato un po’ tutto. Non parlo di bacchette magiche, ma di una trasformazione evidente che sta portando anche qualche premio.

“Sì, una cosa la devo dire: questa squadra, a prescindere da chi è andato via e da chi è arrivato, ha sempre cercato di dare il massimo. Forse non era abbastanza, ma il lavoro c’è stato. Con l’arrivo di mister Simone Corino, che ha la sua idea di calcio e conosceva già l’isola e alcune sue particolarità, abbiamo avuto una spinta in più. Ci ha aiutato su aspetti che prima non riuscivamo a capire o che magari erano richiesti in modo diverso. È stata una chiamata giusta farlo tornare, e i risultati ci hanno dato ragione”.

Una cosa che mi ha fatto piacere: l’ufficio stampa della Scafatese ha presentato la gara spendendo belle parole per te. Sei un’icona gialloblu e non è da tutte le società avversarie riconoscerlo. Immagino ti abbia fatto effetto, anche perché eri l’ex della gara.

“Sì, i complimenti fanno sempre piacere, che vengano dalla tua gente o dagli avversari. A Scafati sono stato benissimo, soprattutto il primo anno. Il secondo poteva andare meglio, ma fa parte del calcio. Io penso di essere sempre lo stesso: tanto lavoro, poche chiacchiere e massimo impegno. Evidentemente questo, a Scafati come a Ischia, è stato capito. Sono passati dieci anni da quando ho giocato lì, e mi ha fatto molto piacere che non mi abbiano dimenticato”.

E infatti questo ci porta al punto successivo: la gara contro la capolista. Quali sono le tue valutazioni?

“Noi venivamo da un buon momento, loro stanno facendo un grande campionato. La Scafatese è fortissima, nei singoli, nella squadra, nella società. Lo stanno dimostrando ogni domenica. Loro hanno fatto tutto bene, noi poche cose. Non vuol dire aver sbagliato tutto, qualcosa di buono c’è stato, ma il 3-0 netto dice che loro hanno fatto lo step in più. Sapevamo che non sarebbe stato semplice. Possiamo fare di più, sempre, ma accettiamo il verdetto e lavoriamo per migliorare”.

Ti sento molto realistico. Insomma, erano davvero forti.

“Per me sì, questa è la squadra più forte del campionato. La settimana prima avevamo giocato col Trastevere, che è forte, ma questi hanno qualcosa in più in tutto: rosa lunga, mentalità, giocatori che hanno vinto campionati fino all’anno scorso, staff solido. Sono primi da subito e secondo me vinceranno loro, salvo imprevisti. Hanno tutto per farlo”.

Un’altra particolarità dell’Ischia di quest’anno è la presenza di tanti giocatori stranieri. Nel tuo caso, per la prima volta hai anche un compagno di reparto finlandese.

“Esatto, la squadra ha tante basi straniere. Prima dell’arrivo di mister Corino ce n’erano ancora di più. Però i ragazzi sono integrati, parlano italiano, qualcuno meglio qualcuno peggio. Solo il finlandese sta ancora imparando, ma si impegna. Giocare con un compagno finlandese è stato un po’ complicato all’inizio, ma è normale: ci si deve aiutare, capire, imparare. È la sua prima esperienza in Italia ed è difficile anche per lui. Ma ci stiamo conoscendo sempre più, io imparo da lui e lui da me. L’obiettivo è fare bene insieme”.

Quindi stai imparando anche il finlandese?

“Qualche parolina provo a farla. Non so se diventerò finlandese, ma vediamo. Con l’inglese e lo spagnolo nello spogliatoio ci si aiuta, cerchiamo sempre di capirci”.

Domenica arriva un’altra gara tosta: l’Albalonga, che sta nelle posizioni alte. Come vi state preparando?

“Sappiamo che l’Albalonga è una squadra forte, lo dice la classifica e lo confermano i giocatori che hanno. Noi ci stiamo preparando come sempre, perché il mister non è mai contento e per un giocatore è fondamentale: ti spinge sempre a dare di più, anche in allenamento. Giocare in casa per noi è sempre un fattore importante. Dopo una sconfitta dobbiamo moltiplicare le forze, pensare a noi stessi e migliorare. Il campo poi dirà se avremo lavorato bene”.

L’obiettivo è la salvezza, dichiarato da tempo. Quali sono le tue sensazioni?

“È l’obiettivo da mesi, da prima che iniziasse il campionato. Noi ci crediamo. Vogliamo salvarci il prima possibile, ma anche se dovesse arrivare all’ultima giornata va bene lo stesso. L’importante è restare in Serie D. Nell’ultimo mese e mezzo stiamo lavorando bene e, tolta la partita di domenica, lo abbiamo dimostrato. La voglia di salvarsi c’è da parte di tutti. L’impegno non mancherà mai”.

Sono dieci anni di Chiariello in maglia gialloblu, se non sbaglio.

“In tutto sì, saranno dieci anni. Ma dall’epoca della promozione, da quando arrivò Tabuenda, questo è il settimo o ottavo anno di fila”.

La voglia di cambiare ti è mai venuta?

“Negli ultimi anni, grazie all’Ischia che mi ha dato la possibilità di giocare e dimostrare il mio valore, non ho mai pensato di andare via. Qualche chiamata c’è stata, ma la mia felicità è restare a Ischia. Le cose si fanno in due: finché l’Ischia ha bisogno di Pasquale, Pasquale risponderà sempre presente. Non penso ad andare via, voglio fare sempre meglio, anche se l’età non aiuta. Sento di poter dare ancora tanto”.