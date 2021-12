Chiarezza, prima di altri colori e numeri! | #4WD

Ho vissuto sulla mia pelle fino a ieri pomeriggio, per la prima volta, l’incubo di essere stato contagiato e Vi assicuro che è una sensazione orribile. Il solo fatto di aver trascorso quasi cinque giorni chiuso in casa ha rappresentato già di per sé una limitazione inaccettabile alla mia libertà: figuriamoci se fossi risultato positivo, anziché poter gioire pubblicamente del risultato negativo ricevuto dal tampone molecolare…

Continuo, tuttavia, a riscontrare tantissimi amici dubbiosi o addirittura contrari alla vaccinazione e proprio non mi rendo conto di come riescano a sostenere questo punto di vista. Nel corso dell’intervento chirurgico dentale che ho subito venerdì scorso, l’odontotecnico risultato poi positivo il giorno dopo ha lavorato alla mia bocca -non protetta- per almeno una ventina di minuti. E se non sono stato contagiato, al di là del puntuale aiuto divino in cui credo, il merito va attribuito senza dubbio alla terza dose di vaccino a cui mi sono sottoposto e che, in paesi come Israele, pare già non basti più e abbia reso necessaria la quarta.

Al tempo stesso, trovo allucinante come il mondo del calcio si stia solo relativamente preoccupando dell’opportunità o meno di svolgere la Coppa d’Africa in gennaio, senza per questo valutare con estrema obiettività quelli che sono i protocolli Covid del paese organizzatore anziché solo i danni economici derivanti da un eventuale rinvio. E se la posizione dei club europei è marcatamente (e giustamente, aggiungo) di parte nel voler evitare a tutti i costi di “prestare” i propri giocatori a tale rischiosa trasferta, è inaccettabile come gli organi di governo degli stati interessati e del calcio non abbiano ancora assunto una posizione adeguatamente chiara rispetto a tale questione.

E visto che ci troviamo, caro Presidente Draghi, vogliamo finalmente dirla tutta su efficacia e obbligo vaccinale + green pass? O riprenderemo solo presto a dare colori, oltre ai numeri?