Chiara Nasti e Matteo Zaccagni presto sposti. La proposta a Ischia

Sara Scotti | La domanda è stata “Mi vuoi sposare”. La riposta “Si”. E la location? La più bella del mondo: il mare di Ischia colorato d’oro dalla luna e il maestoso Castello Aragonese che ricorda le nozze storiche di Vittoria Colonna. Mattia Zaccagni ha scelto il posto più bello possibile, il Gardenia Mare di Mauro Brandi, per chiedere alla sua Chiara di sposarlo. E lei, Chiara Nasti, non si è fatta attendere… L’ex calciatore del Lazio e l’influencer, convoleranno presto a Nozze.

L’annuncio all’Olimpico

Dopo i cori dell’Olimpico, la scelta inaspettata, romantica e a base di lume di candela, ma soprattutto molto social, nella bellissima cornice di Ischia. L’influencer partenopea, ha annunciato il tutto sui suoi canali social, in particolare su Instagram, e con storie e video ha mostrato la proposta di Zaccagni con un anello davvero importante. Pochi mesi fa Chiara Nasti, aveva annunciato di essere in attesa del suo primo figlio con il famoso ‘party gender’’ dell’Olimpico. Un maschietto che arriverà a novembre e poi la marcia nuziale.

I kg in più che amo

Chiara, in particolare, nelle ultime settimana era stata protagonista anche di una vicenda molto sgradevole. La neo-mamma aveva postato il pancione accompagnato dalla didascalia della discordia: “I kg in più che amo” che non è piaciuta a tutti. La risposta dell’influencer, però, merita attenzione: “Una vergogna leggere ancora queste cose… da mamme/donne e persone adulte. Per favore smettetela, vi fa male davvero, nessuno vi toglie niente. Rendetevi conto che è odio a caso, più che per me, per voi stesse. Non è bello vedere donne che “partoriscono” questi pensieri. Provate a essere delle brave e belle persone, senza odio represso dentro”.

Come si dice, auguri e figli maschi. Già, neanche più la sorpresa…