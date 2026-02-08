Chiara Mazzella incanta in semifinale. The Voice Kids si ferma a un passo dalla finale

Si conclude in semifinale il percorso di Chiara Mazzella a The Voice Kids Italia, il talent di Rai Uno condotto da Antonella Clerici che nelle ultime settimane ha acceso i riflettori nazionali su una delle voci più promettenti dell’isola d’Ischia. La tredicenne isolana, entrata nel team di Loredana Bertè dopo aver superato le Blind Auditions con “Brava” di Mina, ha calcato il palco nella puntata andata in onda ieri sera con una prova intensa e tecnicamente impegnativa.

Per la semifinale Chiara ha scelto “Hopelessly Devoted to You”, celebre brano portato al successo da Olivia Newton-John e diventato iconico grazie al film Grease. Una canzone che richiede controllo vocale, sensibilità interpretativa e capacità di reggere l’emozione del palco, qualità che la giovane cantante ha mostrato con sicurezza crescente, confermando il percorso di maturazione costruito nel corso dell’esperienza televisiva.

Al termine delle esibizioni, Loredana Bertè ha dovuto operare le scelte decisive per la finale e Chiara non è rientrata tra le voci selezionate per l’ultimo atto del programma. Una decisione che chiude la sua corsa verso la vittoria, ma che non ridimensiona il valore artistico e formativo dell’esperienza vissuta. La sua performance è stata apprezzata per intensità e presenza scenica, dimostrando come il passaggio televisivo abbia contribuito a rafforzare consapevolezza e personalità.

Per Chiara Mazzella resta un percorso di grande rilievo. Dalle prime esibizioni al Concorso “Una voce per Antonia” al palco di Rai Uno passando, appunto per le vittorie al concorso dedicato ad Antonia Spedicati e per l’ingresso nel team di Loredana Bertè, il cammino della giovane cantante racconta una crescita costante, costruita con studio, dedizione e passione.

La semifinale di The Voice Kids segna dunque la fine di un capitolo televisivo, ma anche l’inizio di una nuova fase artistica. Chiara, definita ormai da molti una cantante “kids” con una voce e una presenza da “big”, torna a casa con un bagaglio di esperienza raro per la sua età e con la consapevolezza di aver già raggiunto un traguardo importante: portare la sua voce, e un pezzo di isola d’Ischia, davanti al grande pubblico nazionale.