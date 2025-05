Chiara Ferragni: “Ho avuto relazioni tossiche, pochi uomini non si spaventano”

(Adnkronos) –

Chiara Ferragni è tornata a raccontarsi, stavolta al fianco delle sue due sorelle. Lei e Francesca Ferragni sono state ospiti del podcast di Valentina Ferragni ‘Storie oltre le Stories” e si sono confrontate sulle relazioni romantiche, sulla famiglia e sulle amicizie.

Chiara Ferragni ha spiegato alle sorelle di credere che soltanto “pochissimi uomini” siano in grado di vivere al fianco di una donna in carriera e sicura di sé. “Tutti gli uomini dicono di volere la donna forte, indipendente, che guadagna bene, che si fa rispettare – ha detto nel corso del podcast – ma poi quando ce l’hanno di fianco pochissimi non sono minacciati nel loro ego”. “La maggior parte” degli uomini, ha spiegato, “dicono di volere queste cose, ma una volta che le trovano, anche in minima parte, cercano di renderti più piccola”.

L’influencer non ha mai fatto il nome dell’ex Fedez nel corso della chiacchierata con le due sorelle ma ha ammesso: “Mi è successo in diverse relazioni ed è successo a qualsiasi donna che conosco, e tutte le donne che conosco sono donne forti. Tutte noi siamo state in delle relazioni tossiche, con persone che ci hanno trattato di m***a e almeno per un po’ ci è andata bene anche così, abbiamo giustificato questo atteggiamento”.

“Ci sono gli uomini che ti fanno anche la battuta ‘mi mantieni te’, ma poi pochissimi riescono a vivere bene questa cosa. Solo un uomo veramente sicuro può stare con una donna di carattere”.

Le sorelle Ferragni hanno ricordato la loro infanzia, il modo in cui le maggiori, Chiara e Francesca, abbiano vissuto tutto insieme “come due gemelle”, e poi il rapporto con Valentina, nata qualche anno dopo.

L’imprenditrice digitale in particolare ha voluto omaggiare la madre, Marina: “Da mamma mi sono resa conto che tutte le cose più importanti le ho imparate da lei, ci ha dato un imprinting pazzesco. Mi ricordo che lei mi ha sempre fatto sentire che sarei stata capace di fare qualsiasi cosa nella mia vita. Quando un genitore ti dà questa sensazione, te lo dice con una tale sicurezza e te lo ripete praticamente ogni giorno della tua vita, ti fa un po’ un lavaggio del cervello, alla fine tu cresci pensando questa cosa. Io sono cresciuta pensando che qualsiasi cosa avrei voluto ottenere nella vita, se mi fossi impegnata abbastanza, sarei riuscita a ottenerla. Una cosa che cerco di fare anch’io con i miei bambini è renderli sicuri di sé”.

Chiara Ferragni ha anche detto che la madre “ci ha fatte sempre sentire super amate. La cosa bellissima è che fra di noi c’è zero competizione, zero rivalità, perché i nostri genitori sono stati bravissimi a non fare mai differenze tra di noi. Io penso che tutte e tre ci siamo sentite amate da entrambi sempre allo stesso modo, non abbiamo mai sentito che ci fosse una figlia preferita”.

Nel corso del podcast Chiara Ferragni è tornata anche a parlare dell’anno difficile in cui ha affrontato la fine del matrimonio con Fedez e il ‘Pandoro-gate’. “Se non ci foste state voi e la mamma sempre al mio fianco in questo anno che ho passato non so come sarei mai riuscita a uscirne. Siete state voi la mia speranza in quei momenti in cui non riuscivo a vedere la luce”, ha detto a Valentina e Francesca.

L’imprenditrice ha anche spiegato che nel corso del tempo è cambiato il rapporto con le sue sorelle. “Io mi sono sentita per tantissimi anni la sorella maggiore, che doveva dare l’esempio, e voi eravate le sorelline piccoline che volevo proteggere”, ma poi, ha spiegato, qualcosa è cambiato quando Francesca è diventata mamma e quando Valentina “si è lasciata e ha preso in mano la sua vita”.

Da quel momento, ha detto Chiara Ferragni, “siete state entrambe molto d’esempio per me. Soprattutto durante il momento di difficoltà che ho vissuto l’anno scorso voi siete diventate un po’ le sorelle maggiori, mi avete dato quella forza per sentirmi meglio”. L’imprenditrice ha spiegato che le sorelle sono state un esempio per lei e le ha viste “con occhi diversi”: Francesca con “la sua tenacia e il suo modo di vedere le cose oggettivamente e non farsi trasportare sempre da paranoie ed emozioni” e Valentina che Chiara ha visto “prendere in mano la tua vita e dire di ‘no’ a delle situazioni che non era giusto che tu sopportassi, cosa che a volte non sono riuscita a fare io”.