I grandi commentatori dell’isola che si atteggiano a dire chi, cosa e come sia giusto criticare o no, hanno due grandi buchi che non riescono a colmare e a comprendere. Il primo è il buco nero composto dai comuni uniti (Cisi ed Evi, Ufficio di Piano e Regno di Nettuno).

Il secondo, invece, dai fatti che riguardano e cambiano le strutture dei nostri comuni. Siamo la comunità che si indigna sempre di meno quando i politici si fanno le assunzioni di comodo (Michele Regine e la moglie alla Super Eco) ma alziamo gli scudi quando, ad esempio, abbiamo il facile bersaglio. Questa è la ciliegina sulla torta della politica assunzionale del comune di Ischia. La perla di Enzo Ferrandino che, così, ha completato l’azione di blindare l’azione amministrativa e di chiudere la gestione del comune di Ischia al suo piacere. Anche a dispetto dei suoi consiglieri comunali. Una messe di “D” (forse in maniera eccessiva anche rispetto ai “servizi” da affidare) che consegnano nelle mani del sindaco le chiavi di tutti gli uffici. E i consiglieri comunali restano a guardare come Enzo faccia il bello e il cattivo tempo. E chest’è.

La politica delle assunzioni del comune di Ischia è quella che vi abbiamo raccontato in ogni fase e che oggi vive un terzo o un quarto tempo dove tutti sono chiamati a fare gli spettatori. Chiara e Angela sono le due vigiline che grazie alla politica sono entrate nel comune di Ischia con un concorso per vigili urbani con un contratto per 3 mesi, categoria C1.

E oggi, grazie alla politica, sono due D a tempo pieno e indeterminato. Cosa c’è di strano? Niente. I concorsi per i “veri” D, quelli senza fratelli e con “altre” protezioni, infatti, sono stati vinti dal Baldino, Prevenzano, Minicucci, Salzano, De Angelis, Montuori, Iacono, De Vanna, Muro. Ma veniamo alla procedura riservata pensata ad hoc affinché le “due” passassero dalla categoria C alla D. La progressione riservata si è conclusa così vi avevamo raccontato mesi fa. Vabbè, potremmo chiederci mille cose e tra queste, la scelta dei requisiti. Non vorremmo rimettere in mezzo certi argomenti, ma per salvare la “prescelta” avevano lasciato aperta la porta a qualche altra laureata in giurisprudenza (poi ritirata) e, soprattutto, hanno tenuto fuori un’altra vigilina famosa. Peccato per lei, aveva sbagliato facoltà…

Con la prova orale si è conclusa la procedura di selezione per la progressione verticale di due dipendenti di ruolo del Comune d’Ischia nella categoria D: per un funzionario di Polizia Locale e un funzionario economico finanziario. In effetti entrambe le vincitrici per le due categorie, Chiara Romano e Angela Marino, provengono dal Corpo della Polizia Locale. Ma vediamo lo svolgimento delle prove orali come riportato nel verbale della commissione esaminatrice presieduta dall’ex segretario generale (ora in quiescenza) Francesco Ciampi e composta da Paola Mazzella, Maria Rosaria Petrillo e Tiziana Iacono. Alla prova orale per la progressione a funzionario di Polizia Locale erano stati ammessi quattro candidati, ma uno ha rinunciato.

Dunque, è stata sostenuta da Iolanda Baldino, Giovanni Di Iorio e Chiara Romano. Questa prova consisteva in un colloquio sulle materie indicate con domande contenute in una busta su sette a scelta del candidato. Laddove, nella procedura selettiva per il funzionario di Polizia Locale, è stata oltrepassata la soglia del ridicolo, è stata la verifica delle conoscenze informatiche. Alla Baldino (punteggio della prova orale 26/30) è stato infatti posto il quesito «differenze tra Libre Office e Microsoft Office» e a Di Iorio «foglio di calcolo excel e indicazione di formule» (punteggio (22/30). Ma fa veramente ridere la stessa verifica per la Romano, che ha poi conseguito il punteggio di (28/30): «Per la verifica delle conoscenze informatiche viene sottoposto alla candidata il seguente quesito: “quali combinazioni della tastiera occorrono per fare “copia, incolla, taglia”».

Se le conoscenze informatiche devono limitarsi a questo… Insomma una domandina facile facile per quella che è poi risultata la vincitrice. A conclusione della intera procedura la graduatoria è quindi risultata la seguente: Baldino Iolanda 67,04; Di Iorio Giovanni 71,33; Romano Chiara 81,25.

Alla prova orale per funzionario economico finanziario Angela Marino era l’unica candidata e dunque risulta anche ininfluente il punteggio complessivo riportato (74,83), visto che non aveva concorrenti… Ad ogni modo per la verifica delle conoscenze informatiche il quesito sottoposto verteva su «l’applicativo Excel e il relativo utilizzo».

Si è dunque conclusa, non senza cadere nel ridicolo e prestare il fianco a qualche commento maligno, l’ennesima procedura di “promozione” varata da Enzo Ferrandino.