Chiara Conti: “Sfida difficile e bellissima. Forio riparte da cultura e scuola”

Chiara Conti non è più la dirigente di Forio 1 ma è sempre quella donna combattiva, vera, solida e verace che abbiamo imparato a conoscere. “Non abbiamo potuto avere dei finanziamenti per le scuole, perché non solo accatastate? Ne ho parlato per anni con quelli della maggioranza ma il peggior sordo è chi non vuole sentire. Santa Caterina è su un terreno privato, il viale della Palestra della scuola di Panza è percorsa da privati e c’è molto altro da fare.

La scuola non può restare come l’hanno ridotta. Caro Stani – ha aggiunto la Conti – Forio deve ripartire da qui: dalla cultura e dalla scuola! Ho servito la scuola di Forio per trent’anni, ho avuto questo immenso onore e ho dato il meglio di me stessa. Ora, insieme, dobbiamo accettare la sfida, difficile, di fare quel passo avanti per rendere migliore la vita dei figli di Forio, la loro istruzione, la loro formazione e il loro domani!”