Chiara Conti: «Alla scuola di Forio servono i locali della Caritas!»

Gaetano Di Meglio | Manca ormai poco all’apertura delle scuole anche in Campania, ma sulla nostra isola i problemi non mancano. Un po’ ovunque si è alla ricerca affannosa di spazi per garantire il distanziamento e dunque è tutto un susseguirsi di iniziative e lavori.

A Forio ci si sta attivando – lo ha fatto anche l’Amministrazione comunale – ma servono ancora spazi, in particolare per la Scuola primaria. Spazi che potrebbero essere reperiti nei locali della Diocesi attualmente in uso alla Caritas. E’ per questo motivo che il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Forio 1, dott.ssa Chiara Conti, lancia un appello innanzitutto al Vescovo Lagnese. Un appello definito “Lettera aperta agli uomini di buona volontà”.

La Conti esordisce ricordando i momenti bui del lockdown e delle scuole chiuse: «Tutti dovevamo fare la nostra parte, tutti abbiamo subito questa pandemia. Molti non si sono fermati un attimo. In tanti, animati dalla voglia che la vita “normale “ riprendesse. Tutti abbiamo dovuto cambiare la nostra vita. I nostri anziani, lontani o reclusi. Tutti abbiamo sofferto, ma quelli che davvero sono stati limitati e rinchiusi sono stati i nostri ragazzi. Per qualche giorno sono stati felici: bello stare a casa senza scuola! Il papà sempre con noi!!! Poi é stata dura… e le mamme hanno davvero fatto miracoli».

Dopodichè passa a descrivere tutte le iniziative portate avanti per consentire una regolare riapertura delle scuole: «Oggi è il momento che altri facciano la loro parte. Partiamo da vicino. Del Deo, sindaco di Forio, sta operando per i suoi piccoli! Da lontano la ministra ci fa dato fondi, mascherine, gel e tanti posti in più per i docenti, ma anche contributi ai Comuni per i lavori che con solerzia si stanno svolgendo. In Regione, De Luca, da vero condottiero, ha fatto il massimo. La Franzese, responsabile regionale delle Scuole, non ha preso un giorno di ferie».

La pandemia dunque sembra aver unito tutti i rappresentanti delle istituzioni in uno sforzo complessivo per garantire ad alunni e studenti l’attività didattica in presenza ma in tutta sicurezza.

Gli spazi a disposizione, come detto, sono però ancora insufficienti. E dunque la Conti si rivolge alla Chiesa, la cui azione dovrebbe essere mossa appunto da spirito cristiano, solidarietà e buona volontà: «Bene! Cosa manca? La Chiesa deve fare la sua parte! Il Cardinale Sepe ha invitato i suoi ad aiutare le scuole a cui mancano i locali. Ora i Vescovi facciano la loro parte».

A Forio ci sono ancora locali, come evidenziato, sia inutilizzati che in uso alla Caritas, che possono essere adibiti ad aule scolastiche: «Le Suore Francesi – riferisce la Conti – si sono subito mostrate disponibili alle richieste del nostro sindaco per mettere a disposizione dei piccoli foriani i locali bellissimi della struttura Cardinale Lavitrano di Forio. Questi locali sono necessari per la primaria per consentire il distanziamento. Serve tutta la struttura, anche la cappella, del resto il Cardinale Lavitrano la donò affinché si facessero opere di bene per i foriani. Quindi che ciascuno faccia velocemente la sua parte.

In prima linea il Vescovo di Ischia liberi i locali dati alla Caritas e li metta a disposizione dei bambini di Forio come atto d’amore. Opera meritevole, la Caritas, ma i bambini hanno bisogno di spazi dove crescere, studiare, giocare con i compagni».

Come si vede Chiara Conti chiama in prima persona il Vescovo Lagnese ad attivarsi in favore dei più piccoli. Ma il tempo stringe, visto che in Campania la riapertura delle scuole è fissata per giovedì 24 settembre: «Presto, i tempi lenti non ci servono e i bambini hanno già perso sei mesi di scuola. Giardini chiusi, cappelle abbandonate, locali deserti… Cosa si aspetta? Il Vangelo invita tutti alla tutela dei piccoli! Quei locali servono per il futuro di Forio: i nostri bambini!».

L’appello della dirigente Conti verrà raccolto in tempi brevi? Ce lo auguriamo per il bene degli alunni.