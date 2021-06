Chiamateli play-off de force

Ischia Calcio-Palmese si giocherà mercoledì 26 giugno al “Mazzella” con inizio alle ore 16.00. A distanza di oltre una settimana dalla conclusione della regular season, arrivano le certezze circa la ripresa del campionato, con la disputa degli ottavi play-off, ad eliminazione diretta. Con la puntualità tipica dell’orologiaio svizzero trasferitosi da tempo in una desolata landa latinoamericana, il comitato campano venerdì sera – a rotative fumanti – ha comunicato il calendario della fase finale dell’Eccellenza, in seguito al pronunciamento della prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che entrerà nel merito del ricorso dell’Agropoli alle 14.00 del 21 giugno. I quarti di finale sono previsti sabato 26, le semifinali martedì 29 giugno. Un fuoco di fila esagerato! A meno di altri clamorosi eventi, tra le 18.30 e le 19.00 del 29 giugno, si conosceranno i nomi delle due squadre campane promosse in D. Dunque nessuno “sforamento”, anche perché non è detto che il direttivo della LND, come riferito nei giorni scorsi, avrebbe accettato l’eventuale richiesta proveniente dagli uffici del Centro Direzionale di Napoli. «Il C.R. Campania, preso atto della decisione, in data odierna (venerdì, ndr), del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI – si legge sul comunicato ufficiale n. 105 – in relazione al ricorso presentato dalla società Agropoli per la gara Agropoli-Buccino Volcei del 2 maggio 2021, con potenziale incidenza sulle società qualificate e sulla griglia dei playoff del Campionato Campano di Eccellenza; ravvisato che il Collegio ha fissato la trattazione del merito del ricorso all’udienza del 21 giugno 2021, ha determinato che le gare dei play-off, del Campionato campano di Eccellenza maschile 2020/2021, saranno riprogrammate come segue: Gara 1 Mercoledì 23 Giugno; Gara 2 Sabato 26 Giugno; Gara 3 Martedì 29 Giugno». Il comitato campano ha ricordato anche che al termine dei 90’ e degli eventuali supplementari, non ci saranno i rigori. «Le società qualificate per il play-off – scrive il C.R.Campania – disputeranno un’unica gara (prima contro sedicesima, seconda contro quindicesima, terza contro quattordicesima, ecc.), sul campo della società in migliore posizione nella graduatoria delle società qualificate per i play-off 2020/2021: in caso di parità al termine della gara, si procederà alla disputa dei due tempi supplementari, ma non dei tiri di rigore».

Play-off quindi da tour de force, in una situazione climatica particolare perché a memoria d’uomo, eccezion fatta per qualche spareggio-promozione o spareggio aggiuntivo per la salvezza (a causa della retrocessione dalla D di più campane), così tante partite non si sono mai disputate nell’ultima settimana utile della stagione sportiva. Che la gestione del campionato e la macchina organizzativa in generale del comitato campano stia scontentando presidenti e dirigenti storici, nonché addetti ai lavori non inclini alle genuflessioni quotidiane o domenicali, è ormai sotto gli occhi di tutti. Non manca giorno che non arrivi una lamentela. Quella di ieri riguarda indirettamente l’Ischia visto che è stato il presidente della Palmese a lamentarsi della scelta del comitato di concentrare una fase importante, anzi decisiva della stagione in appena sei giorni (leggete a parte). In caso di accoglimento del reclamo dell’Agropoli, sarà il caso di fare delle valutazioni anche sui due organi giudicanti in forza al comitato campano. Perché se sedici società sono arrivate a giocarsi il loro futuro quando il…campionato europeo è già entrato nel vivo, qualcuno dovrà assumersi le proprie responsabilità.