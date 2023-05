“Chiamami ancora amore” ad Ischia l’incontro con Roberto Vecchioni

Gli studenti del Liceo Giorgio Buchner martedì 23 maggio incontreranno ad Ischia Roberto Vecchioni, storico cantautore italiano, che per molti anni è stato professore di latino e greco nei licei milanesi e che attualmente è docente di poesia in musica all’Università di Pavia. Il professore presenterà il suo ultimo libro “Lezioni di volo e di atterraggio” (edizioni Einaudi), volume che è stato letto e analizzato dagli studenti che parteciperanno all’incontro, che concluderà il progetto Chiamami ancora amore – la scuola della reciprocità e del dialogo, promosso dal Liceo Buchner e realizzato grazie al prezioso supporto dell’Assessore all’Istruzione della regione Campania Lucia Fortini e in collaborazione con il Festival Storiae, Archeologia e narrazioni e il Comune di Ischia.

Il progetto del Liceo Buchner si è svolto secondo un programma di attività e di incontri che hanno coinvolto docenti, studenti e genitori per realizzare un percorso educativo aperto al futuro e nel segno di un nuovo “umanesimo” e che si conclude con la lectio magistralis tenuta dal prof. Roberto Vecchioni sulle lezioni “…che tutti avremmo voluto ascoltare a scuola e nella vita…” All’incontro sono stati invitati anche gli altri istituti superiori dell’isola di Ischia e di Procida, che parteciperanno con una rappresentanza di studenti.