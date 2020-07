Chiamale, se vuoi, impressioni | #4WD

Cerco sempre di tenermi abbastanza informato, ma ogni tanto qualcosa pur mi sfugge, essendo ancora costretto a lavorare per vivere. Meno male che stavolta ci ha pensato l’amico Leonardo Sasso, con un suo post su Facebook, a colmare una mia piccola lacuna del momento, una notizia che non so se considerare esilarante o drammatica. O se vogliamo, tutt’e due!

Sapevo che nei giorni scorsi Luigi Di Maio avrebbe incontrato Mario Draghi e avevo letto del variegato gossip che lasciava presagire la caduta del Conte-bis a vantaggio di un nuovo esecutivo a guida dell’ex governatore Bankitalia ed ex Presidente BCE. Quello che mi mancava, però, era la dichiarazione del ministro pentastellato a “Il Fatto Quotidiano”, laddove afferma compiaciuto che Draghi “mi ha fatto un’ottima impressione”.

Difficilmente nutro ammirazione smisurata per un comune mortale, anche perché non essendo notoriamente un falso modesto ma, piuttosto, un inguaribile assertivo, ho sempre la presunzione di potermi confrontare con chiunque, pronto tanto ad imparare quanto a dire la mia nei limiti delle mie effettive competenze. Nel caso di Mario Draghi, l’impressione che mi ha sempre dato è quella di un uomo di grande eleganza e cultura; in molte posture e in diversi tratti del suo esprimersi, mi ha sempre ricordato l’Avvocato Giovanni Agnelli, altra persona che non poteva non incutere rispetto, quasi soggezione, e non certo per la sua condizione sociale privilegiata, ma per quel mix di fascino e stile che lo hanno reso un’indiscutibile icona italiana nel mondo intero. Sentire una relazione di Draghi nel suo inglese pressoché perfetto ispira quel senso di orgoglio patrio quasi naturale. Un sentimento, questo, che se dipendesse dalla qualità dell’attuale classe politica nazionale sarebbe estinto da tempo.

Di Maio, bontà sua, ha avuto quindi “una buona impressione” dal colloquio con Draghi. La mia, di impressione, è che di questi miracolati alla guida del Paese ne abbiamo veramente abbastanza.