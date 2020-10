Chi vuol esser lieto sia | #4WD

Chi ha detto che oziare fa male? Il concetto di ozio, per quanto mi riguarda, spazia in una serie di attività sia statiche sia dinamiche che specialmente col passare degli anni risultano estremamente gradite.

Ieri era sabato e confesso che per me si tratta di una giornata sacra, in cui dopo aver adempiuto solitamente a piccole faccende residuali sia lavorative sia domestiche, il classico “cazzeggio” tra divano e poltrona è molto più di un semplice rituale: come diceva Luciano De Crescenzo, “è un incontro con i pensieri, un appuntamento con la fantasia.

Mi ha sempre fatto sorridere il convincimento di quelle persone che, sposando acriticamente il luogo comune del tipo “io senza far nulla proprio non riuscirei a stare”, lo sostengono ad ogni pie’ sospinto. Non vorrei apparire cattivo o eccessivamente assolutista nell’affermare che, il più delle volte, il lavoro ha toccato solo di striscio la vita di molte di esse, magari senza quelle preoccupazioni tipiche dell’imprenditore che si tramutano spesso in notti insonni all’insegna di carichi di responsabilità per sé stesso e per chi ti circonda, dentro e fuori dall’impresa.

Le fatalità e gli imprevisti della vita, senza per questo riferirmi esclusivamente a sopravvenienze legate alla salute, ti portano a crescere nel modo di concepire la tua quotidianità, cercando di ottimizzare tempi e modi di viverla al meglio nei limiti delle tue possibilità. Già da anni, sia io sia mio fratello abbiamo sposato la filosofia del “lavorare meno, lavorare meglio”, cercando di compensare i reciproci impegni e, soprattutto, riuscendo a ritagliarci quei piccoli piaceri a cui, col passare degli anni, rinunciare rappresenterebbe un peccato imperdonabile.

Questo non significa necessariamente lavorare per vivere e non vivere per lavorare, ma di certo abbracciare una visione un po’ più epicurea dell’interpretazione di una vita, per dirla alla Lorenzo de’Medici, “che si fugge tuttavia” al pari della giovinezza.