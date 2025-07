Chi viene e chi va, i movimenti di mercato di Ischia Calcio e Real Forio

Mentre Arcamone sceglie la continuità sposando per il terzo anno il progetto Real Forio, Andrea Di Meglio saluta la piazza biancoverde alla ricerca di nuovi stimoli e sfide da protagonista



Il calcio isolano non conosce sosta: la nuova stagione è ufficialmente partita e le due realtà più importanti del territorio si stanno preparando a vivere un’annata ricca di sfide e ambizioni nei rispettivi campionati. L’Ischia Calcio, dopo aver completato rapidamente tutte le procedure burocratiche, si è iscritta per il terzo anno consecutivo al campionato di Serie D, confermando così la propria stabilità e la voglia di mantenere alto il nome dell’isola nel calcio nazionale dilettantistico. Nel frattempo, il Real Forio si appresta ad affrontare un luglio intenso, tra conferme e nuovi innesti, in vista di un torneo di Eccellenza che si preannuncia molto competitivo.

Per l’Ischia, la stagione è già entrata nel vivo: la società ha ufficializzato l’ingaggio di Alessio Martino come guida tecnica. Parallelamente, si lavora con grande attenzione alla composizione della rosa, che dovrà garantire la tranquillità di una salvezza senza affanni. Nel quartier generale gialloblù, mentre si attende con ansia la definizione dei gironi di competizione, l’attenzione è rivolta al completamento della squadra e dello staff tecnico, fondamentali per affrontare con la giusta preparazione il ritiro di Subiaco, che sarà un momento chiave per la costruzione di un gruppo solido e coeso. Ad oggi, sono già nove i calciatori confermati dalla società, guidata con determinazione da Pino Taglialatela, ma non mancano i segnali di movimento sul mercato. Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori arrivi, con l’obiettivo di consegnare a Martino un organico il più possibile definito in vista dell’esordio ufficiale in Coppa Italia, in programma per la fine di agosto.

Ischia e Real Forio scaldano i motori per una nuova stagione all’insegna di ambizioni e rinnovamento: tra conferme, volti nuovi e obiettivi chiari, il calcio isolano si prepara a vivere un’annata intensa, con le due principali realtà pronte a difendere con orgoglio i colori dell’isola nei rispettivi campionati.



Dal versante Real Forio, la macchina organizzativa è altrettanto attiva e carica di ambizioni. Il presidente Luigi Amato ha scelto di puntare sulla continuità, confermando integralmente lo staff dirigenziale e tecnico, con Carlo Sanchez pronto a guidare il gruppo per un’altra stagione. Sul mercato, però, il club biancoverde non è rimasto a guardare: tra conferme importanti e nuovi acquisti di rilievo, il Real Forio vuole affrontare il campionato con la consapevolezza di poter lottare stabilmente nelle zone alte della classifica. Il patron Amato ha ribadito più volte l’intenzione di non lasciare nulla al caso e le operazioni di mercato sembrano seguire proprio questa linea. In particolare, dopo aver rinforzato un reparto offensivo già di buon livello, composto da giocatori come Yeboah, Castagna e Serrano, la società attende la chiusura del mercato di Serie D per completare l’attacco con un centravanti di peso, capace di fare la differenza e dare maggior equilibrio alla squadra.

Nel frattempo, si registra un’importante conferma nel fronte biancoverde: il centrocampista Giovan Giuseppe Arcamone, che in passato ha vestito la maglia dell’Ischia con grande personalità e qualità, continuerà la sua avventura al Real Forio. La notizia è stata ufficializzata dallo stesso club con una nota sintetica ma chiara, che sottolinea le caratteristiche del giocatore: “Geometrie, grinta, corsa e tanto altro. Il mastino ringhierà al Calise per la terza stagione consecutiva”. Un addio definitivo al passato, dunque, per Arcamone che ha scelto la continuità e la fiducia del progetto foriano.

Sul fronte uscite, invece, si registrano movimenti considerevoli: Mario Sogliuzzo, Andrea Di Meglio e Francesco Iacono sono pronti a salutare la squadra, con possibili destinazioni ancora da definire, ma che potrebbero rappresentare nuovi stimoli e progetti per i giocatori. Nel frattempo, la coppia Manna-Pisani sta lavorando con impegno per rinforzare il reparto under, ritenuto strategico per il futuro del club. Oltre alla permanenza di Luciano Iaccarino, tra le novità più interessanti ci sono tre giovani classe 2007, pronti a fare il salto tra i grandi: Rayan Galaoui, proveniente dal Barano, Samuel Calise, in arrivo dal Lacco Ameno, e il portiere Marco Delizia. Questi innesti rappresentano un segnale concreto della volontà dei turchi di investire sui talenti locali, con l’obiettivo di costruire un organico che sappia coniugare esperienza e freschezza.

In sintesi, l’estate calcistica isolana si presenta ricca di aspettative e fermento. Da un lato l’Ischia Calcio si prepara a confermare la propria presenza stabile in Serie D, puntando su un mix equilibrato tra conferme e nuovi arrivi, dall’altro il Real Forio vuole continuare a crescere e a competere con ambizione in Eccellenza, forte di un gruppo che si arricchisce di elementi di qualità e esperienza. Sarà una stagione da seguire con attenzione, in cui le due principali squadre isolane cercheranno di portare orgoglio e soddisfazioni ai propri tifosi, pronti a sostenere i colori di una terra dove il calcio non si ferma mai.