Chi si aggiudicherà il titolo di miglior giocatore della Serie D nel 23/24?

L’attività del mercato dei trasferimenti è ancora fervente tra i club italiani su tutti i livelli. Date le molte oscillazioni, risulta complesso ipotizzare i talenti più promettenti della Serie D per la prossima stagione, prima della chiusura della finestra di trasferimento per tutte le 166 squadre.

Una sfida ardua per i bookmaker

La Serie D si articola in nove divisioni con un numero di squadre variabile. Alle nove squadre meglio classificate viene garantita la promozione in Serie C, purché riescano a soddisfare i requisiti professionali. Essendo la Serie D un campionato semi-professionistico, non tutti i club hanno le potenzialità per competere nelle serie superiori. Il Pineto si è distinto come squadra di maggior successo nella scorsa stagione, conquistando sia la promozione in Serie C che la Coppa Italia Serie D. Essere a conoscenza dei potenziali migliori giocatori può rivelarsi vantaggioso per le scommesse sportive, specialmente se non si sostengono le squadre che si contendono il quarto campionato di calcio italiano, particolarmente competitivo.

Chi risplenderà nella nuova stagione?

Nella Serie D, Girone A, il Bra Calcio si è classificato al secondo posto con un gap di 20 punti rispetto al Sestri Levante. Con 74 punti, ha ottenuto il secondo miglior punteggio con 21 vittorie. I loro attaccanti, Mawete Jesus Christ e Marchisone Luca, potrebbero distinguersi nella nuova stagione, insieme a diversi nuovi acquisti. Manuel Matija, Edoardo Fogliarino e Leondardo Baggio saranno i fulcri del centrocampo, mentre Raffaele Bosio è la nuova ala destra a caccia di promozione.

Anche la Sanmarese conta lo stesso numero di punti nel Gruppo A, e i giocatori da seguire sono l’attaccante Christian Silenzi, che lo scorso anno ha realizzato sette reti, e Daniele Rocco, proveniente dal Legnano. L’esperto centrocampista Max Taddei, capitano della squadra un paio di anni fa, ritorna in bianco e blu e porterà con sé l’esperienza delle sue 108 presenze e sei gol.

Il Lumezzane ha vinto la Divisione B, mentre l’Alcione Milano segue con sei punti di distacco. Se manterranno le ottime performance, potrebbero puntare alla promozione, soprattutto se il loro attaccante Bangal Faisal Abdul Amid continuerà a segnare come nella sua stagione da 16 gol.

La Clodinese si è piazzata a solo due punti dalla vincitrice del Gruppo C, il Legnano. Il giocatore da tenere d’occhio nella prossima stagione è Mattia Mauri, un attaccante esperto con 300 partite in Serie D e 80 gol realizzati in diversi club. Ha anche vinto il campionato di Serie D con il Lumezzane.

Dirigendosi a sud

La Giana Erminio ha ottenuto la promozione dal girone D, mentre la Pistoiese si è classificata al secondo posto. Il bomber del club, Barzotti, rappresenta una seria minaccia per le squadre nella nuova stagione. Il Ino ha realizzato ben 20 gol nella precedente stagione, un record da tenere d’occhio, a meno che non cambi squadra durante la finestra dei trasferimenti.

La Pianese è riuscita ad assicurarsi il secondo posto nel girone E, grazie in parte al contributo di Rinaldini, autore di ben 14 gol. Il titolo del capocannoniere di questa Divisione, tuttavia, è andato a Benedetti, giocatore del Saravezza Pozzi, che ha segnato 23 gol.

La Vigor Senigalli ha conquistato il secondo posto nel Gruppo F della Serie D, con una sola vittoria in meno rispetto ai campioni del Pineto. Il capocannoniere della loro squadra ha segnato il maggior numero di gol dell’intera Divisione. Pesaresi sarà certamente il punto di riferimento dell’attacco, e la società conta su di lui per replicare i 14 gol segnati la scorsa stagione.

De Felice si è distinto come capocannoniere della Paganese e dell’intero Gruppo G, avendo realizzato 19 gol. Grazie ai suoi gol, la squadra è andata vicino alla promozione, tuttavia è arrivata seconda dietro al Sorrento. La Cavese ha totalizzato gli stessi punti del Brindisi nel girone H, salendo al secondo posto. Magari la prossima stagione porterà più gioia ai tifosi, e la squadra potrebbe ottenere la promozione in Serie C. Alcuni nomi da tenere d’occhio sono i capocannonieri Foggia, che ha segnato 14 gol, e Banegas e Gagliardi, entrambi autori di 10 gol. Corvino, con i suoi 17 gol, è stato probabilmente il miglior giocatore della scorsa stagione, e potrebbe ripetersi.

Il Catania ha dominato il Gruppo I, con 31 punti di vantaggio sul Locri 1909. Nonostante ciò, l’attaccante argentino Carella si è distinto come il giocatore più impressionante. I suoi 16 gol con il Locri testimoniano il suo stile di gioco infuocato.