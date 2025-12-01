Chi governerà: Fico, Manfredi o sempre De Luca?

Le elezioni regionali 2025 restituiscono un Paese politicamente stabile, almeno in superficie. Nessun ribaltone, conferme nette per i poli principali, ma sotto la calma apparente si nascondono linee di frattura che potrebbero scuotere davvero le prossime competizioni elettorali.

Il centrosinistra consolida il Sud, conquistando la Puglia e, come avevamo già preannunciato, senza alcun elemento di sorpresa, la Campania, mentre il centrodestra mantiene salda la roccaforte veneta. Una fotografia ordinata, che tuttavia nasconde tensioni profonde.

Innanzitutto, confermiamo quanto avevamo pronosticato: vince l’ astensionismo che batte il record di sempre rappresentando quindi il vero segnale del voto in questa tornata autunnale, ultimo capitolo di un ciclo iniziato nel 2024. Il dato è inequivocabile: il Veneto chiude con il 44,6% (-16,5 punti), la Campania

Campania con il 42,17% (-11 punti) e la Puglia con il 41,83% (-14,6 punti).

Un crollo generalizzato, sintomo di disaffezione e sfiducia crescente e dunque, giacchè non si tratta solo di numeri, va da se che trattasi di un avvertimento sulla fragilità attuale della partecipazione democratica.

Detto questo, è chiaramente su questi dati sconfortanti che si inseriscono le percentuali registrate dai vari vincitori e vinti.

Ebbene, Decaro per il centrosinistra, trionfa in Puglia, ma con luci e ombre. Vola verso il 66,9%, sostenuto da una coalizione oltre il 66,5%. Luigi Lobuono (centrodestra) resta al 31,7%. “Da domani mi metterò a lavorare per meritare la fiducia di tutti” ha dichiarato il nuovo governatore, ma dietro i numeri l’elemento politico più rilevante è che il PD resta primo partito e nel centrodestra Forza Italia sorpassa la Lega.

In Veneto, Stefani conferma la roccaforte del centrodestra e chiude con un netto 61,3%, trascinato dalla macchina territoriale di Luca Zaia. Giovanni Manildo (centrosinistra) si ferma al 30,5%.

Anche qui, Stefani promette di essere “presidente di tutti”, mentre la Meloni esalta la serietà della coalizione.

I numeri dei partiti raccontano però anche qui una dinamica interna: Lega al 36%, FdI al 18,8%, con il Carroccio che mantiene un vantaggio sorprendente rispetto alle previsioni.

Nella nostra Campania, Fico vince, ma di fatto De Luca domina!

Il nuovo Governatore della Campania trionfa con oltre il 58%, mentre Edmondo Cirielli si ferma al 36,5%. Una vittoria netta, che il neo-presidente descrive come “scelta chiara e responsabile dei cittadini” ed un messaggio politico diretto: “No all’autonomia differenziata. L’Italia è una e indivisibile”.

Giuseppe Conte esulta: “Il nostro Roberto Fico è il nuovo Presidente della Campania. Abbiamo vinto ascoltando i bisogni delle persone. Ha perso chi di fronte alle difficoltà degli italiani saltella e oggi cade rovinosamente”. Elly Schlein, accorsa a Napoli, rilancia la prospettiva nazionale: “L’alternativa c’è ed è competitiva. Uniti si vince, anzi si stravince. Il riscatto parte dal Sud e la partita delle politiche è apertissima”. Gli instant poll dal canto loro, confermano la crescita del campo democratico: PD tra il 16,5% e il 20,5%, M5S tra il 9% e il 13%, mentre FdI oscilla tra il 14,5% e il 18,5%.

La lettura nazionale, sarebbe entusiastica, ma dietro l’entusiasmo si intravede una realtà più complessa: la Campania non si libera facilmente delle sue ombre. Se Fico ha vinto le urne, l’ombra di Vincenzo De Luca resta ingombrante e presente, pronta a condizionare ogni mossa futura. D’altro canto, si può pensare che il sistema costruito in dieci anni si dissolva in una notte?

A Napoli il PD intanto celebra il risultato come un evento nazionale, tant’è che Taruffi sintetizza: “La partita per le Politiche è aperta. Non sono sondaggi, sono voti”. Matteo Renzi, invece, spinge sul tema della legge elettorale, attaccando Meloni: “Con questi risultati, da domattina Meloni tenterà di cambiare la legge elettorale: con l’attuale, a Palazzo Chigi non ci rimette piede”. Immediata la replica di Maurizio Gasparri (Forza Italia): “Il voto regionale non cambia nulla. La riforma elettorale è sul tavolo da tempo. Renzi forse era distratto, magari era all’autogrill”. E così si compone e scompone una scenografia politica molto chiara: mentre tutti festeggiano, la posta in gioco reale resta sul futuro delle alleanze e della leadership nazionale.

Il centrosinistra ha vinto al Sud grazie a candidati radicati e un campo largo coeso, ma in Campania la vittoria è fragile.

Fico guida ufficialmente, ma chi detiene davvero il potere è De Luca, l’ex governatore che, pur formalmente “esiliato”, continua a dettare regole e influenzare nomine e scelte strategiche.

Il risultato quindi racconta una verità assai scomoda: la Campania ha cambiato presidente, ma non ha cambiato sistema e le tensioni emergeranno subito. Non è un caso se De Luca, più velenoso e sarcastico che mai, ha scandito questa campagna elettorale appena conclusasi con invettive e accuse specie a Sinistra. Tanto per rammentare sinteticamente: “la candidatura “scellerata” di Fico”, “il PD genuflesso ai 5 Stelle”, “un presunto complotto di Roma contro la sua eredità”. Era chiaro poi che non potesse arretrare per restare il “sindaco dei sindaci” e il centro morale del potere regionale.

E qui entra in scena Gaetano Manfredi, il sindaco che sognava di portare quiete amministrativa e che invece si ritrova nel mezzo di una guerra tra bande politiche. Una guerra che non ha scelto lui, ma che ora lo riguarda direttamente. Gli episodi del conflitto con De Luca sono noti a chi segue la politica locale: 1. Il caso delle società partecipate – De Luca ha accusato Manfredi di gestione inefficiente e paralisi amministrativa.

Manfredi, in privato, ha risposto che “la vera paralisi è l’assedio costante del sistema deluchiano”; 2. Le nomine nelle aziende sanitarie – De Luca ha provato fino all’ultimo giorno utile ad assicurarsi uomini fidati nelle ASL strategiche, Manfredi si è opposto in più occasioni, sostenendo che “non può esistere un monopolio politico sulla sanità”; 3. Il caso del Waterfront e dei fondi PNRR – De Luca ha criticato pubblicamente la gestione del Comune, Manfredi ha replicato che la Regione ha “ostacolato più che aiutato”.

Tre episodi che, messi insieme, non sembrano divergenze, ma piuttosto una faida.

E se prima questo conflitto era sotterraneo, ora, con Fico a Palazzo Santa Lucia, è destinato a diventare un triangolo instabile. Un triangolo dove tutti diffidano di tutti, e ognuno pensa di essere l’unico legittimato a guidare la Campania.

Già in questi primi minuti di festeggiamenti,comincia ad emerge la possibilità di un pertanto azzardo: tre poteri, nessun governo! Nessun analista lo dirà apertamente, ma è evidente: in Campania ci sono ora tre centri di comando e nessun centro di governo.

Si, perché da oggi la Campania ha: Fico, che vuole dialogo istituzionale; Manfredi, che vuole governare Napoli senza interferenze; De Luca, che pretende di continuare a decidere. Oserei dire: una trama perfetta per una serie politica, “Campania – La guerra dei Presidenti”.

La vera partita comincia dunque adesso. Chi conosce la politica di questa terra sa che a Palazzo Santa Lucia non si governa senza fare i conti con l’ombra lunga di De Luca. E questa volta l’ombra è talmente lunga da essere arrivata fino a Napoli, a tormentare il sindaco Gaetano Manfredi che cerca disperatamente di governare senza essere risucchiato nella gravità deluchiana.

In mezzo, Roberto Fico, neo-presidente che dovrebbe inaugurare l’era della sobriety, quiete istituzionale e “trasparenza”, un programma che quand’anche nobile nobile, somiglia molto di più al tentativo di accendere una candela in una stanza dove De Luca continua a spegnere l’interruttore. De Luca, il capo simbolico del sistema di potere regionale, il frontman adesso di un’opposizione dentro la stessa nuova maggioranza.

E’ quindi, come dire, una vittoria che non pacifica ed il problema non riguarda solo la Regione.

Se l’opposizione vuole porsi come alternativa nazionale, ci chiediamo se davvero il modello campano potrà funzionare?

Una coalizione che vince alle urne, che rischia fortemente di perdere nella gestione, non potrà fare altro che paralizzarsi nei personalismi e dunque dimostrarsi senza futuro per una regione complessa come la nostra.

La Campania sarà quindi la prova generale per il campo largo? E se si, come? Con una vittoria che non porta stabilità, un cambiamento che non cambia, un trionfo che solleva più domande che risposte?

E la domanda resta sospesa: chi governerà davvero la Campania? Fico, Manfredi o sempre De Luca, il presidente senza poltrona ma con metà regione dalla sua parte?

Temo che la risposta la si conosca già.

Le prossime settimane saranno sicuramente decisive sul terreno della legge elettorale, delle alleanze, delle leadership interne ai due poli, e mentre lo spoglio finale ancora continua in alcune sezioni, una ulteriore certezza emerge chiaramente: la campagna per le Politiche è ufficialmente cominciata.

Il voto in Campania è stato già letto come la grande affermazione del fronte progressista, ma come abbiamo detto, sotto la superficie del trionfo di Roberto Fico si muove una faglia che potrebbe rendere la regione e, per estensione, l’opposizione nazionale un terreno instabile, lacerato da personalismi e ambizioni contrapposte. Perché la Campania ha detto “sì” a Fico, ma ha anche detto “no” ad un certo modo di fare politica. E tra le righe ha mandato un messaggio ancora più chiaro: Vincenzo De Luca non è finito e non ha nessuna intenzione di farsi da parte. Il monito? Il nuovo incontra il vecchio, e il presente rischia di restare schiacciato anche a livello nazionale.