Chez Mellusi trascinatore dei Wisconsin Badgers!

Con l’inizio della stagione sportiva arriva anche le ottime notizie dagli Stati Uniti dove, un bravissimo e talentuoso atleta ischitanissimo, sta scalando le classifiche del football americano. Parliamo di Chez Mellusi, il nostro sorridente e geniale Chez che, dopo aver militato con fortuna nella squadra delle “Tigri” Clemson ora indossa la maglia, di color rosso vivo, dei Wisconsin Badgers e sta già macinando successi su successi.

Seppur da poco entrato in rosa, Chez nella partita dello scorso 4 settembre che ha visto scendere in campo la squadra di Chez contro quella del Penn State, è stato determinante in quanto ha portato a termine splendide azioni da punto!

Una stupenda festa che ha visto al Randall Stadium, 77 mila tifosi dei Badgers che sono tornati a ballare «Jump Around» dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid19. Una festa mondiale, se così possiamo dire, che sta facendo il giro del web anche in Italia e che vede Chez Mellusi realizzare punti su punti, come il bellissimo e atleticamente perfetto touchdown ripreso anche da tante tv internazionali, che ha contribuito a regalare la vittoria ai Badgers (tassi) del Wisconsin.

Un ottimo risultato personale che porta anche Ischia nel mondo del football universitario americano, anzi che continua a portare la nostra isola nel mondo grazie ai lanci e alla corsa, velocissima, di Chez.

“Siamo molto orgogliosi di Cesare – ci ha dichiarato un orgogliosissimo zio – al di la del risultato della partita, siano soddisfati del risultato personale di Cesare che ha da poco cambiato università. Sul campo si stanno vedendo tutti gli sforzi fatti fino ad ora e la tenacia di Chez.”

Una vera e propria stella che sta facendo esultare non solo la famiglia Mellusi, nota sulla nostra isola, ma anche tutti gli altri isolani che si ritrovano nei successi del mitico Chez che, continuando con questo ritmo, dimostra di avere tutte le carte in regola per accedere alla categoria superiore di questo splendido sport.

Forza Chez! Da Ischia continuiamo a tifare per te!!!!!