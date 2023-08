Chef Mario Calise porta la cucina di Ischia a “Camper”

Una pasta e patate estiva, colorata e gustosa, anzi “filante”.

Chef Mario Calise, apprezzatissimo talento isolano, é stato il protagonista dello spazio dedicato alle ricette all’interno del seguitissimo programma mattutino di Rai Uno, “Camper”. Mario, noto chef ischitano, che dedica la sua esperienza a nonna Angela, ha presentato una gustosa pasta e patate realizzandola al momento, con l’aiuto del conduttore, Marcello Masi.

“Mario ci porta la cucina di Ischia” questa la presentazione che ha dato il via alla preparazione della ricetta.

Un misto tra tradizione e innovazione, tra antichi sapori della nostra isola e freschi abbinamenti.

In pentola, quindi, sono finite le carote, il sedano, le patate e tanti altri ingredienti per una vellutata il cui profumo ha inebriato tutto lo studio Rai. E ancora, la pasta é stata scolata e aggiunta alla vellutata, come anche le patate viola e due tipi di formaggi grattugiati direttamente in pentola da Marcello, progetto “aiutante”.

Tra una spadellata e l’altra, Mario ha così mostrato la genuinità della nostra cucina e la bontà delle nostre tradizioni, arrivando ad impattare un colorato piatto di pasta e patate con anche pomodorini e stracciata. Immancabile il tocco finale del basilico a realizzare un tricolore italiano.

“Camper” é la trasmissione di punta del daytime di RaiUno e, quotidianamente, registra circa il 16% di share, con poco meno di due milioni di telespettatori. Una vetrina di non poco conto per chef Mario Calise e per la nostra isola che conquista, ancora una volta, la scena.

“Volevo ringraziarvi tutti per i tantissimi messaggi ricevuti e volevo ringraziare la mia famiglia meravigliosa, ma soprattutto sapere che mia nonna Angela mi ha visto da casa per me non ha prezzo. La vita insieme a loro è stupenda sono fortunatissimo ad avere persone intorno a me che mi supportano e sopportano sempre ed io cerco di ricambiare amandoli e dando tutto quello che ho credete sempre in voi stessi e coltivate rapporti sani e la vita sarà bellissima” dichiara Mario a margine della trasmissione.

Un racconto gastronomico bello e colorato, che porta una ventata di freschezza e promozione per la nostra isola in queste ultime settimane di agosto.