Chef Andrea Migliaccio alla guida del ristorante del Burj Al Arab Jumeirah ad Al Mahara Dubai

Parla decisamente ischitano uno dei ristoranti più particolari e ricercati di Dubai. Il ristorante dell’hotel più lussuoso del mondo, il Burj Al Arab Jumeirah ad Al Mahara, Dubai, é stato affidato al nostro chef Andrea Migliaccio, ischitano e bistellato per il suo Olivo a Capri.

Ecco cosa riporta il sito reportergourmet:

“La notizia è che il ristorante della struttura è italiano per cucina e professionalità: si tratta dell’Olivo at Al Mahara, pop-up del bistellato Olivo di Capri, affidato alle cure dello chef Andrea Migliaccio, che in un’altra isola campana, a Ischia, è nato. Non stupisce, considerato che già il general manager Ermanno Zanini è italiano.

La location è strabiliante: al posto degli arredi neoclassici della casa madre, a decorare le vetrate sono i colori, le correnti e la fauna marina, per la precisione un meraviglioso pezzo di barriera corallina incastonato nell’acquario posto al centro della struttura, cui si accede circondati da pareti di metallo scintillante. Gli arredi non hanno niente di minimalista, con i loro velluti blu e i motivi dorati. E i sapori del Mediterraneo, familiari a Migliaccio fin dall’infanzia, restano protagonisti, anche in mezzo ai flutti del Golfo Persico, con una chiara impronta campana.

“Il menu del ristorante L’Olivo si ispira a principi semplici”, descrive Migliaccio. “Voglio condividere un intenso viaggio nei più autentici sapori di Capri e del Mediterraneo, dove sono cresciuto”. Non mancheranno quindi i signature della casa madre, riuniti in un degustazione da 5 portate al costo di 314 euro. Da non perdere il black cod con spinaci, pomodori essiccati al sole, caffè e liquirizia come i tagliolini conditi con tartare di tonno, bottarga, zucchina e lime; e ancora l’astice blu con zafferano, lamponi e verdure agrodolci o il risotto cremoso con limone, gamberi rossi, foglia d’ostrica e bisque. Ma è italiano anche il menu del beach restaurant Sal, di fronte alla piscina.”