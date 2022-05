Che sia Festa della Mamma ogni giorno | #4WD

Chiedere a un orfano di madre di scrivere a proposito della Festa della Mamma rappresenta il conferimento di un incarico duro da assolvere. Tuttavia non mi sottrarrò al compito, cercando di parlarne con il maggior distacco possibile e attenuando quella giusta razione di inevitabile emotività dettata dall’argomento.

Sono convinto che nel corso del tempo il sorgere di copiose ricorrenze sulla scia delle tradizionali feste della mamma e del papà abbia in un certo qual modo sminuito il loro stesso valore. Ormai si tende a creare una festa per ogni cosa, una giornata dedicata a questo o quel momento o addirittura a un semplice gesto, al punto tale che i doodle di Google sono diventati i nostri migliori segretari personali, pronti a ricordarci l’evento del giorno come una volta il vecchio “Almanacco del giorno dopo” su Raiuno ci rammentava il Santo celebrato, insieme agli orari di alba e tramonto e delle fasi lunari.

Resta il fatto che chi ancora guarda alla famiglia con quel nostalgico legame tradizionale che col tempo va sempre più affievolendosi, oggi coglierà senz’altro l’occasione per celebrare, in un modo o nell’altro, la figura più importante della propria vita: non a caso, quella che la vita gliel’ha donata. Ma personalmente ritengo che il rispetto per un genitore non dovrebbe essere legato ad una sola giornata l’anno, bensì essere reso parte integrante di un modus vivendi in grado di onorarne l’importanza ogni giorno, anche con piccoli gesti.

Non ho più mia madre da ormai sette anni e purtroppo le occasioni in cui mi manca, nel corso del tempo, aumentano sempre di più. E se sono arrivato alla conclusione del precedente capoverso è proprio perché ho vissuto in prima persona circostanze che mi hanno insegnato in modo inequivocabile che, come si suol dire, “il bene si piange quando si perde”.

Concludo: oggi onorate pure le Vostre mamme, con una buona tavola, un fiore o un semplice abbraccio e bacio in più. Ma da domani in poi, provate a farlo con regolarità. Almeno fin quando possibile.