Che “ora” è

La POLPA E L’OSSO di Francesco Rispoli | La poesia è l’ultima speranza. (…) non risolve niente, ma ci tiene nel mondo

senza chiudere nessuna possibilità. (…)

Scrivere versi è un po’ come pregare, ma è una preghiera umanissima che nomina le cose che sono qui con noi.

È un esercizio di gratitudine la poesia,

anche quando pare disperata. Franco Arminio

SNelle coste del Mediterraneo sono impressi segni rilevanti del mondo antico: grandi città, ma anche piccoli borghi marinari, tracce di civiltà più flebili, ma non meno significative.

A “Trans Euro Mediterranean Cultural Heritage NETwork”, progetto UE INTERREG III B ARCHIMED 2000-2006, parteciparono Borgo Vergine Maria (Palermo), borghi marinari di Forio, Serrara Fontana, Corfù, Creta e Cipro. Lavorammo con altri amici ischitani – la dott.ssa Rosanna Mattera, gli architetti Dellegrottaglie, Raia e Vacca, gli economisti Raia e Rando.

Al progetto pilota messo a punto Guido Agnello – generoso protagonista di tante imprese di redenzione della Sicilia – diede il nome di ORAMARE: un approccio e una metodologia sostenibili e condivisi da adattare caso per caso. Una sfida difficile e affascinante: trasformare studi e proposte in operazioni concrete sul territorio, improntate a compatibilità ambientale, valorizzazione delle specificità, utilizzo del passato come la più importante risorsa per il futuro.

ORAMARE non produsse grandi effetti, ma grandi sentimenti ed emozioni.

“Ora” – dal latino hora e, a ritroso, dal greco ὥρα = stagione, arco delimitato di tempo – esprime il senso del limite. La radice è la stessa in ὅρος = limite, confine, da cui orizzonte, nel verbo ὁρίζω = delimito e in ὁράω = vedere, da cui anche “teoria”, come “angolo di osservazione”.

Il tempo del verbo greco “aoristo” indica un’azione continuativa (ἀ privativa e ὀρίζω = senza limiti) e si riferisce a un tempo indefinito, valido sempre.

Ma “ora” in latino è anche un’esortazione alla preghiera. Così in ORAMARE si congiungono l’infinito temporale (sempre) e l’infinito spaziale (mare), che aprono e chiudono il canto di Leopardi, e un significato spaziale, una delimitazione. E uno temporale, una preghiera di speranza.