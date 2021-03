Che ne sarà di Ischia Ponte dopo la Siena? | #4WD

Credo che i lavori del parcheggio della Siena stiano finalmente volgendo al termine; o quanto meno, il giro di boa sembra abbondantemente superato. Va dato atto che negli ultimi tempi, nonostante il Covid, le opere siano procedute alacremente e di questo passo penso si possa addirittura ipotizzare la fruibilità del parcheggio entro l’inizio dell’estate, salvo rifiniture dell’area scoperta che potrebbero richiedere qualche tempo in più.

A questo punto, visto che è ormai passata la fase in cui qualsiasi ischitano di buona volontà avrebbe dovuto fare da pungolo per sbloccare, in un modo o nell’altro, l’impasse in cui versava quel cantiere, diventato per anni un autentico scandalo a cielo aperto, credo sia il caso di passare ad interrogare l’amministrazione comunale in carica (transfughi compresi) su quale sarà il futuro di Ischia Ponte all’atto del suo completamento. In altre parole, l’Amministrazione Brandi sposò il progetto Santaroni perché propedeutico alla definitiva pedonalizzazione del Borgo Storico, riservando ai residenti della zona un prezzo politico per il posto auto e un servizio di collegamento h24 tra il parcheggio e l’asse Via Seminario-Via Luigi Mazzella.

L’apertura del parcheggio comporterà una scelta di campo molto delicata: rispettare l’orientamento politico che diede origine all’opera, ovvero adottare una soluzione in stile pannicello caldo che non scontenti nessuno a un anno dalle elezioni, per poi rendersi impopolari a poltrone -eventualmente- riconfermate durante il secondo mandato.

Per quel che mi riguarda, così come finora sono stato attento ai lavori, non distoglierò di un solo attimo l’attenzione su quel che intenderanno fare Enzo Ferrandino e compagni della mia Ischia Ponte, affinché quella chiacchieratissima opera che da sempre mi ha visto ad essa favorevole sia resa degna dei disagi che tutti noi abbiamo subito per vederla completa, attraverso scelte di governo coraggiose e rispettose di tutti. Nessuno escluso.