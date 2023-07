CHE MALATÌA! CICCIO MEROLLA INFIAMMA LE STELLE DELL’ISCHIA GLOBAL 

Elena Mazzella – Fusione di voci e mani che diventa un passionale inno popolare. In tre mesi più di cinque milioni di visualizzazioni sulla piattaforma YouTube per Malatìa con il nuovo video che racconta Napoli nei suoi luoghi più veraci, inconfondibile espressione della passionalità del popolo partenopeo. Un ritmo quello di Ciccio Merolla (autore e cantante insieme alla voce femminile di Carolina Franco) che esprime per via diretta il sentimento popolare dei napoletani nei confronti della propria terra. Una “malatìa” che si dilaga anche tra le stelle dell’Ischia Global Festival durante la serata di premiazioni che ha visto Ciccio, insignito dell’ Ischia Global Music Award.

“Io nasco come percussionista” afferma Merolla dal prestigioso palco allestito nella suggestiva cornice del parco ‘O Vagnitiello dove subito dopo aver ritirato il premio dalle mani della madrina di questa ventunesima edizione del Global Soleil Sorge, chiede: “E mo ‘a vulimm fa sta Malatì?”

Detto, fatto: non appena parte il sound dalle abilissime mani dell’artista, eppur fermate nell’attimo dello scatto da Orlando Faiola, tutte le celebrità presenti alla serata si lasciano scatenare e coinvolgere da una vera e propria “malatìa” .

Il brano è uscito nel settembre del 2022 ma e’ negli ultimi mesi che sta spopolando grazie al percorso stellare della squadra del Napoli: il brano Malatìa di Ciccio Merolla è il trend più amato del momento sui social e in particolare su Tik Tok, dove in tantissimi si divertono a cantare il brano con il labiale (come ha fatto la meravigliosa Maria Esposito) o scelgono le note di Malatìa per accompagnare le immagini della città di Napoli addobbata a festa. Nel video della Napoli Version, lo stesso cantante si mostra in alcuni dei luoghi più iconici della città, come il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli o il lungomare di Mergellina.

foto Orlando Faiola