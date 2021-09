Che Lukaku sarebbe stato quello dell’Inter di Inzaghi?

Giocando nei pressi dell’area di rigore sicuramente più letale e decisivo

La cessione di Lukaku al Chelsea per 115 milioni cash è stata un terremoto sul pianeta Inter. I più sconvolti di certo sono i tifosi, che mai e poi mai avrebbero immaginato di perdere un leader e al tempo stesso il bomber più prolifico. E invece è successo, perché il calcio di oggi è pura matematica, un inno ai numeri che devono sempre quadrare. Detto ciò, non per voler mettere il dito nella piaga, ma in questo articolo ci chiederemo come avrebbe giocato l’ex numero 9 se fosse rimasto alla corte di Inzaghi. Risposta: libero nei pressi dell’area di rigore. Inzaghi diversamente da Conte avrebbe trasformato Big Rom in un attaccante ancor più letale, evitandogli quelle corse a perdifiato lungo tutta la mediana che in certi momenti delle sue due stagioni nerazzurre lo avevano reso poco lucido sottoporta. Sulla carta sarebbe stata un’ottima idea, considerando che tra campionato e Champions il miglior Romelu in veste di finalizzatore negli ultimi metri sarebbe stato il benvenuto.

Se con Conte il suo continuo abbassarsi poteva anche avere un senso, visto che con i suoi movimenti favoriva spesso e volentieri gli inserimenti di Hakimi, che palla al piede macinava chilometri in direzione dell’area di rigore avversaria, con Inzaghi non lo avrebbe avuto più di tanto. Motivo? Su tutti il fatto che l’asse Hakimi-Lukaku, anche prima della cessione di Big Rom, non esisteva più. Senza un incursore del valore del marocchino, non avrebbe avuto senso sfruttare il fisico del forte cannoniere per innescare in velocità i compagni. Detto questo, aggiungiamo che Il nuovo allenatore, ripartendo dal modulo 3-5-2, avrebbe fatto “sgobbare” i centrocampisti e non un attaccante come Lukaku, che avrebbe potuto aspettarsi il pallone direttamente tra i piedi. La Lu-La, in poche parole, avrebbe agito negli ultimi 25-30 metri scambiandosi di posizione a ridosso dell’area di rigore. Con Conte ancora seduto sulla panchina dell’Inter questo non sarebbe mai accaduto, ma tanto non accadrà comunque perché il belga ha lasciato la Milano nerazzurra per sempre! Quest’importantissimo uomo squadra, che alla vittoria dello scudetto aveva festeggiato a bordo della sua macchina come fosse uno qualunque, non brucerà più sullo scatto nessun avversario, e a Inzaghi, che era pronto a esaltarne le caratteristiche, questa cosa non è proprio piaciuta.

Chi avrebbe fatto il lavoro sporco al posto del belga?

Per la serie “fantasticare non fa mai male”, se Inzaghi fosse riuscito nell’intento di avvicinare il belga alla porta sia in fase di possesso che in fase di non possesso, chi d’ora in avanti avrebbe fatto il lavoro sporco del 9 nerazzurro? Detto altrimenti: quale giocatore avrebbe pressato sulla mediana e si sarebbe incaricato di far ripartire il gioco il più velocemente possibile? Secondo noi sarebbero stati Brozović e Sensi. Il primo, agendo come sempre davanti alla difesa, avrebbe calamitato su di sé le attenzioni delle squadre avversarie, mentre il secondo, una volta ottenuto il pallone, avrebbe trovato l’imbeccata vincente per il belga o per il collega di reparto argentino. A Lukaku sarebbe stato richiesto di difendere palla oltre la trequarti, mettendosi spalle alla porta e cercando un compagno nelle vicinanze. Qualora non ci fosse riuscito, avrebbe potuto decidere di armare il suo piede così da calciare in porta. Risultato? Ennesima rete bucata ed ennesimo risultato utile consecutivo per l’Inter che avrebbe fatto la differenza a livello di scommesse calcio.

Lukaku Scarpa d’Oro?

Inzaghi aveva le idee chiarissime su come migliorare Lukaku, un giocatore che secondo noi crescerà ancora, ma con la maglia blu e non con quella nerazzurra. Se con Conte ha imparato a giocare per e con la squadra, con l’ex allenatore delle Aquile avrebbe imparato a sfruttare ogni pallone come fosse l’ultimo. Forse non sarebbe diventato il nuovo Inzaghi perché non ne avrà mai le caratteristiche, ma Lukaku in Italia nel corso di questa nuova stagione avrebbe potuto certamente ambire alla Scarpa d’Oro. E chi ci dice che non ci riuscirà nel Chelsea? Se così fosse, l’addio a Big Rom sarebbe una ferita ancora più profonda da rimarginarsi per ogni cuore nerazzurro.