Che Ischia vedremo oggi? Ecco tre soluzioni

Ascoltando le parole di Mister Antonio Foglia Manzillo in conferenza stampa e leggendo la lista dei convocati abbiamo provato a disegnare tre possibili scenari di partenza di oggi al Mazzella.

Quando gli abbiamo chiesto se avesse confermato il 3-5-2 di Matera, Foglia Manzillo ci aveva detto: “Il 3-5-2 è un vestito che sta bene a questa squadra. Abbiamo però degli under che potrebbero anche giocare sull’esterno alto, come Castagna e D’Anna. Quindi parliamo di 4-2 3-1 o 4-3-3. In base agli under che andrò ad utilizzare, penso che cambierò il sistema di gioco. Adesso ho ancora un giorno a disposizione per prendere queste decisioni. Ripeto, gli under fanno la differenza nella mia decisione tattica”.

Provando a mettere le cose in piano abbiamo disegnato queste tre probabili formazioni chiarendo, fin da subito, che non avendo preso visione di nessun allenamento, la nostra è una semplice previsione (o, forse, un consiglio non richiesto)

5-3-2. Se verrà confermato il modulo di Matera avremo Rizzuto; Pastore, Mattera P., Errico; Mattera G., Giacomarro, Vrdoljak (Tuninetti), Patalano, Onda; Talamo, Piszczek.

4-4-2. Un’altra soluzione potrebbe essere quella del 4-4-2 con Rizzuto; Mattera G., Pastore, Mattera P, Onda; Castagna, Vrdoljak, Giacomarro, Patalano; Talamo, Piszczek.

3-4-1-2: Una novità diversa, invece, potrebbe essere schierare un modulo 3-4-1-2, anche questo mai utilizzato fino ad ora. E, allora, avremo Rizzuto; Pastore, Mattera P, Errico; Castagna, Tuninetti, Giacomarro, Onda; Padulano; Talamo, Piszczek