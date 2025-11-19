Che il Napoli ritrovi sé stesso | #4wd

Il ritorno di Antonio Conte alla guida del Napoli dopo la breve pausa concordata con la società arriva in un momento chiave della stagione: un’occasione preziosa per staccare, riflettere e riorganizzare le idee verso una squadra sembrata ormai lontana dall’identità netta e compatta che lo stesso allenatore aveva provato a inculcare sin dallo scorso campionato.

Il rientro degli ultimi nazionali è previsto proprio oggi, e solo allora Conte potrà avere un quadro definitivo delle condizioni del gruppo in vista della sfida di sabato sera contro l’Atalanta. Gli infortuni noti—quelli che da più o meno tempo condizionano la rotazione—restano un fattore con cui convivere, mentre qualche spiraglio di ottimismo arriva dai possibili recuperi di Gilmour e Spinazzola, due pedine che, per caratteristiche e esperienza, possono aumentare le scelte a disposizione, soprattutto in una gara che storicamente richiede ritmo, intensità e capacità di leggere gli spazi con grande lucidità.

Ciò che però al momento sembra mancare non è tanto un tassello tecnico, quanto un vero cambio di passo nella dimensione mentale della squadra. Conte, in conferenza, ha ultimamente smesso di difendere il gruppo e di spostare l’attenzione sulla necessità di lavorare; e la sensazione diffusa è che il Napoli abbia smarrito quella fame agonistica che nelle prime giornate lo aveva reso brillante, aggressivo, verticale, cominciando a faticare a segnare, imporre (e non subire) ritmo e, soprattutto, dare continuità alle proprie prestazioni.

Si parla con insistenza di un possibile passaggio al 3-5-2, modulo caro a Conte e già ampiamente rodato in diverse sue esperienze precedenti.

Ma a Castel Volturno, almeno per ora, non filtra alcuna certezza su un cambiamento immediato. Il tecnico sa bene che non può permettersi rivoluzioni frettolose: l’organico è stato costruito per giocare in un certo modo e alcuni interpreti, soprattutto nel reparto offensivo, sembrano essere a corto di risorse dall’ultimo passaggio in poi. Inoltre, una variazione strutturale richiederebbe tempo per assimilare distanze, sincronismi e automatismi, e il calendario, con partite ravvicinate già a partire da questo weekend, non concede grande margine.

Cosa ci si può aspettare, dunque, realisticamente? Prima di tutto, un rafforzamento dei principi base che Conte ritiene non negoziabili: squadra corta, pressing organizzato, aggressività sulle seconde palle, attenzione maniacale alle transizioni. Sono aspetti che nelle ultime uscite si sono visti solo a sprazzi, e che devono tornare a essere il marchio di fabbrica del Napoli se il gruppo vuole uscire da questa fase di appannamento. In secondo luogo, qualche aggiustamento nella scelta degli uomini e nei carichi di lavoro: più rotazioni mirate, più freschezza in alcuni ruoli chiave, più responsabilità per chi finora ha inciso meno.

Il vero nodo, però, resta l’individuazione del problema principale. Il Napoli non è improvvisamente diventato una squadra incapace di creare gioco o occasioni: i numeri, pur non esaltanti, non raccontano un crollo totale. È piuttosto una questione di fluidità mentale, di fiducia, di quella scintilla che permette ai meccanismi di funzionare al primo tocco invece che al secondo. Conte, con la sua leadership e la sua capacità di ricompattare i gruppi nei momenti difficili, è chiamato proprio a questo: restituire identità a una squadra che sembra averla smarrita quando il vento ha iniziato a soffiare contro.

Il rientro dalle “ferie” potrebbe essere, paradossalmente, il momento più significativo della sua avventura azzurra. Non per gli allenamenti in sé, ma per la chiarezza che Conte dovrà trasmettere: poche idee, ma forti; nessuna rivoluzione, ma un percorso netto. Perché prima ancora del modulo giusto, al Napoli serve ritrovare se stesso. E io, invece, lo stimolo per tornare a seguirne le partite.