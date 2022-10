Che finisca. Subito. | #4WD

Lo devo ammettere: all’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina ero convintissimo (e l’ho detto e scritto) che si sarebbe trattato di una guerra-lampo. E purtroppo così non è stato! Ma ero anche convinto che le colpe non erano assolutamente tutte dalla parte di Putin e compagni e che, come poi è stato ampiamente dimostrato dalle fonti non ancora influenzate dal mainstream occidentale, il buon -si fa per dire- Zelensky è riuscito, con la complicità guidante degli Stati Uniti, a spazzare un bel po’ di polvere sotto il tappeto.

Oggi, che piaccia o no, siamo arrivati a un punto in cui questa guerra non può e non deve continuare a indebolire ulteriormente l’intera Europa, sia sotto il punto di vista economico-finanziario sia per quel che riguarda la credibilità di un patto atlantico che sta scricchiolando almeno quanto la certezza di Putin di continuare la sua offensiva per molto ancora. Non a caso, lo stesso Zar, nello scongiurare pubblicamente due giorni fa l’utilizzo delle armi di distruzione di massa, ha lasciato intendere a mio modestissimo giudizio un segnale di disponibilità a trattare. E ora o mai più, con il Papa, con Erdogan o con chiunque altro fosse in grado di rendersi parte diligente tra i contendenti, bisogna sfruttare l’occasione senza perdere altro tempo.

Si sa da sempre che una guerra, a prescindere da vincitori e perdenti, arrechi danni ad ambo le parti. Ed è altrettanto chiaro a tutti che giungere ad un compromesso comporti rinunce tutt’altro che unilaterali. Il segreto, a mio modestissimo giudizio, sta nel saper accettare tali rinunce non come una forma di sconfitta, bensì quale gesto di buona volontà che consenta a tutti di uscire dalle rispettive impasse senza mortificare oltre misura la propria dignità di leader e di paese.

Siamo tutti atlantisti ed europeisti, ci mancherebbe altro. E per chi mi conosce, aggiungo di essere da sempre un convintissimo filo-americano conservatore. Tuttavia, proprio a partire dall’inadeguatissimo Biden, è giunto il momento di cambiare rotta! Prima che sia veramente troppo tardi.