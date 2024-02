Che campioni! L’Ischia Judo fa 3 su 3

Sono più che positive le notizie che giungono dal tatami delle qualificazioni A2 e che vedono gli atleti della Ischia Judo come protagonisti.

Qualificati al Campionato Italiano U18 A2 per ranking list FEDERICA DE GIROLAMO 63kg e alle qualificazioni regionali vincendo 2 incontri e conquistando il primo posto stacca il pass per il suo primo campionato italiano GALLUCCI JASMINE 48KG, le ragazze saranno impegnate nei giorni 24/25 FEBBRAIO a Policoro per conquistare il tricolore, inoltre lo stesso fine settimana al PALAPELLICONE di Ostia a rappresentare l’ISCHIA JUDO per il settore Wrestling avremo CLAUDIO CANTONE 65KG che lotterà per la conquista del Tricolore U17.

tante belle conquiste targate Ischia Judo con il Maestro Rosario Terranova!