Charlie e Emmanuel: due compari pericolosi | #4WD

Non so fino a che punto si possa parlare di manie di protagonismo, delirio d’onnipotenza o semplice ricerca di propaganda e consenso ad ogni costo. Una cosa è certa: le dichiarazioni del Presidente francese Macron in merito alla nuova pubblicazione da parte del periodico satirico Charlie Hebdo delle vignette su Maometto che costarono la vita a dodici persone e il ferimento di altre undici nel ben noto attentato del 2015 paiono a dir poco discutibili.

Che la libertà d’informazione sia un valore sacro e inviolabile è un dato di fatto, ma che un Capo di Stato possa permettersi atteggiamenti irritanti e noncuranti del rischio attentati a cui la propria comunità è esposta da tempo, parlando sfrontatamente di “libertà di blasfemia” pur di assecondare la ben nota (e spesso evitabile) irriverenza di un giornale, autorizza chiunque ad additarlo per incoscienza.

Un giornalista è senza dubbio libero di rappresentare il proprio pensiero nel rispetto della linea editoriale della testata che lo ospita, ma non può certo sfociare nell’offesa deliberata verso qualsiasi soggetto, che di rispetto ne merita almeno altrettanto. Un principio, questo, che vale innanzitutto sotto il profilo morale, prima che di quello deontologico e legale, mettendo solo per un attimo da parte non solo il rischio diffamazione, ma anche quello delle conseguenze che questo genere di manifestazioni potrebbero comportare. E se fosse un “comune mortale” a ignorare tali criteri, tanto quanto; ma uno statista che si rispetti avrebbe dovuto certo volare ben più alto.

Il processo per quell’attentato si è appena aperto e la giustizia, anche se a cinque anni di distanza, ha cominciato a fare il suo corso. Mi chiedo: era proprio necessario rispolverare quella maledetta pietra dello scandalo per celebrare una tragedia all’insegna dell’intolleranza che, come tante altre, il mondo intero vorrebbe cancellare per sempre dalla propria storia, senza per questo dimenticarla?