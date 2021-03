CF Recensioni: al via le votazioni per chef Francesco Zabatta!

Un contest ricco di sapori e di gusti, oltre che di colori e di volti sorridenti. Ecco il concorso online indetto da “CF Recensioni” dal titolo “Food Lovers” ed ecco, agguerrito e determinato, il nostro chef Francesco Zabatta che partecipa con un suo piatto che è vera poesia fin dalla foto: tagliatelle alla Kekko.

Un piatto ricco e raffinato, che parte dalla nostra storia più vera fino ad approdare alle innovazioni dei nostri giorni, rielaborate dall’occhio attento e dal palato fino di chef Francesco e che, davvero, fin dai primi attimi in cui sono state aperte le votazioni, sta raccogliendo non pochi consensi si in termini di commenti (che rappresentano il punteggio raggiunto da ogni sfidante) sia di like e di condivisioni.

Il nostro chef Francesco, anche nei video di presentazione, è ben determinato e punta dritto alla vittoria.

“Perché dovrei vincere questo contest? – dichiara Francesco in un video che lo ritrae con il nostro Castello Aragonese sullo sfondo – Perché amo la cucina, amo ciò che faccio. Adoro giocare con i sapori, odori e gusti diversi. Vincere questo contest sarebbe una soddisfazione personale, un input in più per migliorare se stesso.”

E gli ingredienti ci sono tutti: manualità, concentrazione e ottimo gusto sia bella scelta degli ingredienti che nel loro abbinamento e impiattamento… insomma, chef Francesco ha davvero tutte le carte in regola per sbaragliare la concorrenza e conquistare il titolo di “Food Lover”, destinato ai veri appassionati della buona cucina.

Votarlo è semplicissimo: innanzitutto dovete seguire i canali social di CF Recensioni, poi commentare, con il nome del concorrente prescelto (ovviamente Francesco Zabatta, ndr) il post contenente il suo piatto, in questo caso le “tagliatelle alla kekko”.

Questo il semplice meccanismo che caratterizza la prima fase. I più votati, poi, accederanno ad una seconda fase che partirà dal 15 marzo e che vedrà la pubblicazione di un video sul canale Youtube ufficiale e che avrà collezionato più like e visualizzazioni.

Ma concentriamoci, ora, sulla prima fase che durerà dal 1 al 15 marzo: votiamo chef Francesco Zabatta e conduciamolo fin alla finalissima!!!!

Forza Francesco!

I PARTECIPANTI

Il 1 marzo sono state aperte le votazioni per i concorrenti del contest. Di seguito i nominativi dei partecipati e il piatto presentato (si ricordiamo che la votazione è valida solo dopo aver seguito i profili ufficiali degli organizzatori).

Mariangela Mugnano: Paccheri con crema di patate e basilico.

Mario Cioffi : Paccheri rigati con patate e salsiccia.

Antonio Bracco: Ravioli verdi su fonduta di parmigiano con salsiccia e noci.

Francesco Zabatta: tagliatelle alla Kekko.

Elisabetta Simeone: Risotto della vittoria.

REGOLAMENTO

Saranno selezionati 5 partecipanti che gareggeranno tra di loro. I link dei video saranno postati su tutti i canali social di CF Recensioni e dagli stessi partecipanti sui loro rispettivi. Il meccanismo della scrematura dei 5 partecipanti che avranno accesso alla fase successiva sarà il seguente: dal 1 Marzo all’8 Marzo i video saranno presenti sui canali social di CF Recensioni e le modalità di votazione saranno dettate dal meccanismo di maggior numero di commenti (indicanti il nome del concorrente preferito) sui social (Instagram e Facebook) di CF Recensioni.

Tutti i partecipanti riceveranno un’intervista esclusiva alla fine di ogni video. Il meccanismo di selezione previsto per la seconda fase sarà il seguente: dal 15 al 31 Marzo i tre video che avranno ottenuto più commenti, saranno pubblicati sul Canale YouTube di CF Recensioni.

Il vincitore del CONTEST “Food Lovers” sarà decretato da chi avrà raggiunto il maggiore di like e visualizzazione al suo video.

Ogni partecipante dovrà condividere il proprio video attraverso i propri canali social, in modo da acquisire la maggiore visibilità.

Ogni concorrente avrà a disposizione degli ingredienti selezionati dalla produzione con i quali dovrà realizzare una prima portata.

Ogni partecipante potrà decidere di utilizzare tutti gli ingredienti o meno. Il montepremi in danaro, sarà di €500, versato mediante a mezzo bonifico bancario.

Alla fine del CONTEST ci sarà un video di proclamazione del vincitore!