Cestistica Ischia, facile successo contro l’ACSI Avellino: è un 74-44

Sabato pomeriggio la Cestistica Ischia ha superato abbastanza agevolmente la giovane ACSI Basket 90 Avellino, squadra composta principalmente da ragazzi under 18. Il match giocato alla Palestra Patrizia Sogliuzzo si è chiuso con un eloquente 74-44 in favore di Russelli e compagnia. La Cestistica è sempre al quarto posto e guarda con fiducia alla qualificazione ai play off.

LA PARTITA – La partita parte subito in discesa per la Cestistica Ischia: la maggiore fisicità ed esperienza permette agli isolani di prendere numerosi punti di vantaggio nel primo quarto. Durante la partita l’intensità non cala e anche i giovani cestisti isolani che hanno trovato meno spazio durante la stagione non hanno sfigurato. All’inizio del terzo quarto l’ACSI Avellino non tira i remi in barca, anzi, con diverse conclusioni dal perimetro accorcia lo svantaggio. La Cestistica però non si fa sorprendere, allunga nuovamente e tiene la squadra ospite a distanza di sicurezza. Archiviata questa vittoria, la corsa verso i playoff continua e sabato 1 marzo ci sarà la delicata trasferta a Stabia.



CESTISTICA ISCHIA 74

ACSI BASKET90 AVELLINO 44



Arbitri: Gerardo Marcello del Gaudio di Massa di Somma e Giancarlo Di Marsilio di Napoli