Cesare Mattera raccoglie l’appello degli agricoltori isolani

Il vice sindaco di Serrara Fontana evidenzia la particolare presenza sull’isola di piccoli agricoltori che hanno necessità tra l’altro di combattere le infestazioni che attaccano i vigneti, come previsto da un apposito decreto ministeriale. Si attende una risposta del governatore della Regione Campania

Piccoli agricoltori messi in ginocchio dalle misure restrittive per il contenimento del contagio. Già qualche giorno fa il presidente provinciale della Coldiretti di Napoli Andrea D’Ambra e il presidente della Cooperativa Agricola Vignaioli Ischitani di Ischia Giosuè Trofa avevano scritto ai sindaci isolani e al commissario prefettizio di Lacco Ameno per segnalare il problema e sollecitare una iniziativa. Per la stragrande maggioranza degli agricoltori isolani, che non rientrano nelle categorie di imprenditori o braccianti agricoli professionali, è infatti impedito di spostarsi nell’ambito del comune o da un comune all’altro per curare i loro fondi e combattere gli agenti infestanti che attaccano i vigneti.

A raccogliere l’appello è il vice sindaco di Serrara Fontana Cesare Mattera, che scrive al governatore De Luca e all’assessorato all’agricoltura della Regione Campania.

La nota fa presente la particolare situazione in cui si trovano oggi i piccoli agricoltori: «Onorevole Presidente, letto quanto stabilito, in ultimo dall’Ordinanza n. 23 del 25.03.2020, “secondo cui con decorrenza dalla data del 26 marzo 2020 e fino al 14 aprile 2020 su tutto il territorio regionale è prorogato il divieto di uscire dalla abitazione , ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell’Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020. Sono omessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute”.

Considerato che l’Ordinanza prima richiamata, inoltre, così statuisce: “Ai sensi della presente ordinanza, sono considerate situazioni di necessità quelle correlate ad esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d’affezione, per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimore”».

Quindi Cesare Mattera viene al dunque, alla emergenza nella emergenza che sta colpendo gli agricoltori isolani: «Tenuto conto peraltro, che il territorio del Comune di Serrara Fontana e in genere dell’Isola d’Ischia, è caratterizzato dalla presenza di numerosi fondi, che vengono coltivati da agricoltori non professionali, che utilizzano il raccolto per uso personale e della propria famiglia.

Valutato peraltro, che in molti di questi fondi, sono presenti vitigni, che abbisognano di cure obbligatorie, tese a combattere la flavescenza dorata e l’agente infestante Scaphoideus titanus (D.M. 11 32442 del 31 maggio 2000)».

Alla già grave crisi economica, si aggiungerebbe dunque anche la perdita dei raccolti. Il vice sindaco si fa portavoce delle istanze della categoria: «Considerato inoltre, che da parte degli agricoltori sono state avanzate numerose richieste di chiarimenti, in ordine alla possibilità di ricomprendere tra le situazioni di necessità anche quelle correlate alle esigenze primarie di salvaguardia delle coltivazioni non professionali dei fondi agricoli, situati nei comuni dell’Isola d’Ischia, anche in attuazione degli obblighi di cui al D.M. Cit., il tutto, naturalmente, nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni fissate con tutti i provvedimenti dedicati».

Il vice sindaco di Serrara Fontana chiede a De Luca: «Nell’esplicazione del principio di leale cooperazione, e nel pieno rispetto delle sue prerogative fin qui svolte con coerenza e proporzionalità, voglia chiarire che tra le situazioni di necessità di cui all’Ordinanza n. 23 del 25.03.2020 e di ogni altro atto e provvedimento precedente e successivo, vi sono anche le attività correlate alle esigenze primarie di salvaguardia delle coltivazioni non professionali dei fondi agricoli situati nel Comune di Serrara Fontana e in genere nei comuni dell’Isola d’Ischia, anche in attuazione degli obblighi di cui al D.M. cit., il tutto, nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni fissate con tutti i provvedimenti di salvaguardia.

Valutare, quindi, la possibilità di spostamento all’ interno del Comune di Serrara Fontana e tra i Comuni dell’Isola d’Ischia per le finalità innanzi citate».

Cosa risponderà De Luca? Gli agricoltori isolani attendono con ansia il chiarimento richiesto ufficialmente da Cesare Mattera.