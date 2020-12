Cesare Mattera: “Gianni Buono, sindaco del rispetto”

La morte dell’amico Gianni Buono mi ha colpito profondamente. Ho rivissuto gli anni di quando ero sindaco di Serrara Fontana e lui sindaco di Ischia e presidente dell’Evi. Abbiamo perso una bella persona che aveva fatto del rispetto e dell’eleganza una questione di vita. I ricordi che affiorano sono tanti e il volto pulito e sereno di Gianni, forse, riesce a rendere meno gravoso affrontare questo giorno. Un abbraccio sincero alla famiglia da parte mia e dalla comunità di Serrara Fontana” così il vicesindaco di Serrara Fontana, Cesare Mattera nel ricordo del collega e amico Gianni Buono che ha messo di lottare contro il covid, ieri sera.

«Oggi piango la scomparsa di Gianni Buono – è il cordoglio dell’agronomo Francesco Mattera – , sicuramente il miglior Sindaco che abbia avuto il comune di Ischia negli ultimi trent’anni. Persona competente e pacifica, aveva una rara capacità di ascolto con i suoi interlocutori che sapeva coinvolgere in maniera naturale. Con lui il nostro comune fece un notevole balzo in avanti nel riassetto del territorio, nonostante i tanti ostacolo disseminati nel suo percorso amministrativo.

Lo ricordo con affetto sincero anche di quando per un breve periodo fummo colleghi docenti al Mattei di Casamicciola Terme. In quell’Istituto, ed ai suoi ex colleghi ed allievi, ha lasciato sicuramente un ricordo indelebile. Le condoglianze mie personali e della mia famiglia giungano commosse ai familiari, parenti ed a quanti lo hanno avuto nei loro affetti».