Certosa e Museo di San Martino, grandi successi con l’ischitano Francesco Delizia alla direzione

Il polo museale collinare della città di Napoli ha una trazione, nettamente, ischitano. E’ Francesco Delizia, infatti, il Direttore della Certosa e Museo di San Martino, uno dei luoghi più belli e storici di tutta la città.

Molto attivo anche negli studi riguardo la nostra isola, Francesco sta portando avanti non poche iniziative molto interessanti presso lo storico polo museale.

Nel Chiostro grande della Certosa di San Martino, ad esempio, pochi giorni fa, si è svolto il quarto appuntamento musicale del progetto “Due anni con Beethoven”, realizzato nell’ambito delle celebrazioni per il per il 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven, dal Quartetto d’archi Gagliano in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania.

Complimenti!