Certificazioni informatiche a cura del CIDI isola d’Ischia

Il Centro d’Iniziativa degli Insegnanti dell’isola d’Ischia propone la possibilità di seguire a distanza una serie di attività formative e di aggiornamento professionale finalizzate all’acquisizione di certificazioni informatiche.

La certificazione “ICT per l’inclusione” consentirà al possessore di conoscere la prospettiva dell’Universal Design for Learning e della sua declinazione nei contesti di apprendimento, che permette una rilettura del concetto di accessibilità. Saprà integrare le tecnologie disponibili nella didattica per l’inclusività, per individualizzare e cooperare, per esplorare, creare, inventare e programmare. Saprà realizzare con il Collegio dei docenti il Piano Annuale per l’Inclusività.

La certificazione “Sicurezza informatica” consentirà al possessore di comprendere il concetto di sicurezza informatica, comprendere la differenza tra sicurezza attiva e passiva e sapere come rilevare un attacco hacker. Conoscerà i maleware più diffusi e saprà come attivarsi per proteggere i propri dispositivi ed i propri dati. Comprende quanto sia importante che i dati siano autentici, affidabili, integri e riservati. Saprà backupparli e recuperarli. Utilizzerà in sicurezza la posta elettronica e gli altri strumenti di comunicazione online. Conoscerà e utilizzerà in maniera corretta la tecnologia P2P. Saprà come navigare in sicurezza, utilizzando tutte le accortezze necessarie per salvaguardare i propri dati.

La certificazione “Criminologia e reati informatici” consentirà al possessore di acquisire le competenze basilari in materia di diritto penale attraverso l’individuazione dei reati in internet, approfondendone gli aspetti più significativi.

La certificazione “PEC, firma elettronica ed archiviazione dei dati digitali” consentirà al possessore di saprà cos’è e come funziona la Posta Elettronica Certificata (PEC). Saprà perché e quando la PEC ha valore legale. Saprà cos’è la firma elettronica, conoscendone le diverse tipologie. Saprà inoltre cos’è il sigillo elettronico. Conoscerà il sistema di archiviazione dei documenti digitali.

Le quattro certificazioni, conseguibili attraverso studio personale del materiale didattico e unico esame con test a risposta multipla, prevedono una quota di partecipazione.

Sono previste riduzioni per chi intende iscriversi a più certificazioni e per coloro che hanno conseguito presso il CIDI isola d’Ischia altre certificazioni informatiche.

Inoltre, come indicato nelle tabelle di valutazione dei titoli allegate all’Ordinanza N° 60 del 10.07.2020 avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, ogni certificazione informatica prevede l’attribuzione generica di 0,50 punti per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti.

Ciò significa che ogni certificazione già posseduta, indipendentemente dalla durata indicata e dall’ente che l’ha rilasciata, vale 0,50 punti. Infatti l’ordinanza prevede che vengano nuovamente valutati tutti i titoli ed il servizio posseduto.

Le descritte attività formativa sono rivolte anche a coloro che intendono incrementare il proprio punteggio in tale settore entro l’imminente scadenza per l’inserimento/aggiornamento nelle nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, acquisendo le descritte certificazioni informatiche valutabili, tutte rilasciate dal CIDI, in qualità di soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (Protocollo n. 1217 del 5.07.2005) e confermato secondo la Direttiva MIUR 170/2016.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’apposita informativa presente sul sito www.ischiacidi.it.