Cer.amicando, tanta creatività nel laboratorio di I.sole d’Amore con Inner Wheel

Piccole creazioni fatte col cuore e tanta creatività sono la parte fondamentale del laboratorio “Cer.amicando” promosso da I.sole d’Amore con Innerwheel presso la Casa di Luca.

Un laboratorio bellissimo che concretizza le azioni dell’Inner Wheel isolano in collaborazione con l’associazione I.sole d’Amore Onlus ed è rivolto a persone diversamente abili e speciali che potranno creare oggetti di ceramica dando libero sfogo alla creatività, affinando la propria manualità per arrivare alla soddisfazione di esibire i propri lavori in una mostra finale.

Grazie alla guida, attenta, del Maestro Nello Di Leva, i ragazzi partecipanti hanno realizzato, per S. Valentino, dei bellissimi lavori divertendosi e condividendo l’esperienza creativa. Sul tavolo, dalle sapienti mani dei ceramisti in erba, sono “spuntati” particolari posa pentole dalle forme più svariate: cuori, fiori e pesciolini, ad esempio, sono stati creati e decorati durante il laboratorio.

L’iniziativa si incastra nell’ammirevole lavoro che l’associazione I.sole d’Amore conduce da anni a favore delle speciali persone diversamente abili,che incontra quest’anno di nuovo l’Inner Wheel e le sue socie che, con la guida della presidente Franca Maria Di Leva Pascale, hanno fortemente voluto riproporre la collaborazione che era nata già quando Presidente del Club era la compianta Helle Nielsen alla cui memoria questa iniziativa è dedicata.