Centro anziani a rischio chiusura, appello a Dionigi e Paolino

Il centro degli anziani in Piazza San Rocco a Barano rischia di chiudere! E così in un comune che certamente non brilla in quanto a luoghi di aggregazione e anzi soprattutto in questo periodo offre una immagine di squallore, rischia di spegnersi anche questa “luce”. Gli anziani non riescono più a sostenere le spese per il pagamento del canone di locazione e senza un aiuto dovranno purtroppo rinunciare al loro circolo. Si tratta di pensionati che non navigano certo nell’oro. Sarebbe una vera beffa non potersi più incontrare e stare insieme qualche ora in allegria dopo i tanti e tanti mesi di pesanti restrizioni e lockdown.

Dunque rivolgiamo un appello a Dionigi Gaudioso e Paolino Buono affinché diano una mano per risolvere il problema. E’ necessario un aiuto economico per evitare che tanti anziani si ritrovino, specialmente nella stagione fredda, costretti a starsene malinconicamente rinchiusi in casa. Sarebbe una grave perdita per la comunità e uno schiaffo a quella che è una componente essenziale della nostra società: i nonnini.

E’ risaputo che i bilanci comunali sono troppo spesso gravati da spese inutili, veri e propri sperperi che non producono alcun beneficio alla comunità. Dunque è mai possibile che l’Amministrazione non trovi un modo per salvare il ritrovo degli anziani amici di Barano? Si potrebbe proporre al proprietario uno sconto su Ici e Tari in luogo del canone di locazione o inventarsi qualche altro tipo di intervento a sostegno del centro. Le possibilità, se solo c’è la volontà politica, sono molteplici. Speriamo che Dionigi e Paolino e tutta la maggioranza baranese si dimostrino sensibili a questa emergenza. Perché è inutile sbandierare a parola l’importanza degli anziani nella società odierna se poi non si fa nulla in loro favore e ci si dimentica delle loro esigenze.

Speriamo che con l’approssimarsi del Natale gli amministratori baranesi si sentano più buoni e generosi…