Cento nuove assunzioni in un solo giorno con il primo “Career Day Campi Flegrei”

Pozzuoli. Duecento candidati, 40 aziende, tre ore di colloqui di lavoro e oltre 100 assunzioni in via di definizione. Sono i numeri del primo “Career Day Campi Flegrei-Isole del Golfo” andato in scena ieri al Rione Terra di Pozzuoli. Una giornata dedicata al lavoro che ha aperto nuovi scenari professionali per oltre 100 disoccupati. Le aziende hanno espresso il loro interesse per più del 70% dei profili colloquiati che Gesfor, agenzia per il lavoro che ha organizzato l’evento con il patrocinio dei comuni flegrei, provvederà a ricontattare per fornire un feedback in merito ai colloqui effettuati e per la definizione delle assunzioni.

Presenti al primo Career Day flegreo i titolari e i responsabili del personale di ristoranti, pizzerie, hotel e resort, bar, stabilimenti balneari, terme, villaggi turistici e ristoranti stellati della zona flegrea, delle isole di Ischia, Procida, Capri, di Roma e delle regioni di Sardegna, Abruzzo e Calabria. Insieme a Gesfor, a Palazzo Migliaresi, erano presenti anche i referenti di Anpal Servizi, i centri per l’impiego di Pozzuoli e Ischia e i rappresentanti degli istituti scolastici del territorio.

«Grazie al career day i candidati hanno avuto un’opportunità concreta non solo di incontrare realtà imprenditoriali serie ed importanti che ricercano professionisti da inserire nel proprio organico, ma anche di comprendere gli sbocchi occupazionali e le competenze richieste dal mercato del lavoro. –spiega Antonia Sarnataro, responsabile Ricerca e Selezione Gesfor – Allo stesso tempo le aziende sono riuscite ad incontrare risorse qualificate, motivate e pronte a mettersi in gioco. Credo fermamente che dopo la crisi e le difficoltà vissute sia tempo di rinascita, per questo bisogna agire, costruire e fare network, creando momenti di incontro e confronto come questo».