Censimento delle abitazioni. Per Irene la ditta arriva dalle Marche

Ugo De Rosa | Ad agosto scorso l’Amministrazione comunale di Serrara Fontana aveva avviato un progetto di monitoraggio degli immobili ubicati sul territorio. Un vero e proprio censimento, che necessita del recupero di dati e dunque un servizio che non può essere svolto dai dipendenti comunali, stante la cronica carenza di organico. Ed infatti la Giunta, nella delibera che approvava l’iniziativa, stabiliva che il servizio sarebbe stato esternalizzato, assegnando al responsabile del III Settore Economico Finanziario rag. Lucia Cenatiempo un budget di 30.000 euro.

Nella determina ora adotta si spiega che l’intento di questa iniziativa «è quello di attuare un monitoraggio sugli immobili siti sul territorio recuperando i dati necessari per le attività dirette ad un puntuale controllo fiscale per fini di equità fiscale, l’ottimizzazione della gestione della raccolta rifiuti ed il controllo del territorio, individuando per ciascun immobile la propria destinazione ed i relativi occupanti, con particolare attenzione agli immobili ad uso abitativo per censire tutti gli abitanti, anche non iscritti all’anagrafe comunale». In sostanza, anche un aggiornamento degli elenchi necessari per l’applicazione dei tributi comunali.

In proposito la Cenatiempo chiarisce che in base alla normativa vigente «ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile dei tributi comunali può inviare questionari al contribuente, disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni».

Tutte attività che però, come detto, dovevano essere affidate ad un soggetto esterno, proprio a causa del dispendio di tempo, a cui non può far fronte il personale dell’Ente, già impegnato in altri compiti.

In ragione dell’importo, il responsabile del Settore ha scelto la strada dell’affidamento diretto sul Mepa.

La società affidataria dovrà fornire «personale adeguatamente istruito e formato professionalmente con l’impiego di tre unità a tempo pieno, munito di apposito tesserino di riconoscimento, mettendo la cittadinanza a conoscenza mediante affissioni di manifesti dello svolgimento dell’attività di censimento, informatizzazione dati del censimento immobili nella banca dati tributi del Comune». Importante l’informazione. In caso contrario, molti cittadini non consentirebbero l’accesso agli addetti alla raccolta dei dati, in particolar modo di questi tempi, quando si deve fare i conti con i truffatori in agguato.

Stabilito il corrispettivo di 30.000 euro oltre Iva, la Cenatiempo ha affidato il servizio alla ditta “S.I.E.L.” di Fermo, «che possiede notevole esperienza in materia e già da diversi anni il Comune, nella propria attività amministrativa, si avvale dei sistemi operativi informatici software della ditta Siel per la gestione dei tributi, fornendo assistenza tecnica per l’efficiente funzionamento dei vari programmi aggiornamento e formazione».

In parole povere, avendo già avuto rapporti con la ditta marchigiana, questi rappresentano una garanzia sulla qualità del servizio.