Censimento a Forio, ecco l’ufficio per le convivenze anagrafiche

Il Comune di Forio è stato chiamato a partecipare al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per il ciclo censuario 2022-2026 e alle rilevazioni preliminari, ma solo per gli anni 2022 e 2025. Non solo, l’Istat ha chiarito che le attività propedeutiche da svolgere riguarderanno le convivenze anagrafiche e popolazioni speciali, nonché la costituzione o aggiornamento dell’Ufficio comunale di censimento (UCC). L’Istat, in questo nuovo censimento varato alcuni anni fa, si è adeguato ai mutamenti sociali.

A Forio l’UCC era stato costituito a dicembre 2020. Il nuovo dirigente del II Settore Affari Generali dott. Francesco Schiano di Coscia ha quindi provveduto a tale adempimento, rettificando al contempo anche una precedente determina adottata dall’ufficio a marzo scorso.

L’Ufficio comunale di censimento costituito presso i Servizi Demografici sarà dunque così composto: responsabile lo stesso dirigente del II Settore Francesco Schiano di Coscia; componenti gli istruttori amministrativi Giuseppe Caruso, Marilena Cigliano, Elisabetta Colella, Sabina Conte, Antonietta Conti e Marisa Morgera.

In determina Schiano di Coscia chiarisce anche che «per le funzioni e i compiti assegnati all’Ufficio Comunale di Censimento, il responsabile si avvarrà delle attrezzature e del personale dei servizi demografici, fermo restando l’adozione di successivi provvedimenti indirizzati ad integrare e/o modificare la composizione dell’UCC al fine di garantire il corretto svolgimento delle operazioni censuarie».

Come è noto, le spese affrontate dai Comuni vengono coperte dall’Istat.