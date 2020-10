Cellammare: “In tribunale per capire perché non è stata convalidata l’elezione del Sindaco Giacomo Pascale”

Caro Gaetano,

resto semplicemente basito dalla lettura dell’articolo comparso sul Suo quotidiano

“il Dispari” in data odierna (1° ottobre 2020) dal titolo “PASCALE VUOLE I REGISTRI

DEI VOTANTI! LA CANCELLIERA CONTE DICE NO ALL’AFFONDO DEGLI AVVOCATI

CELLAMMARE E CASTELLANO. CERCANO DI SAPERE CHI HA VOTATO E CHI NO” e mi

aspetto che venga pubblicata una secca smentita rispetto alla distorta versione

dei fatti propinata ai lettori in merito alla mia legittima richiesta di prendere in

visione le liste elettorali della terza e quarta sezione del seggio di Lacco Ameno

relative alla consultazione per il rinnovo delle cariche di Sindaco e Consiglieri

Comunali svoltasi il 20 e 21 settembre 2020.

Nell’articolo, infatti, si legge che io avrei voluto mettere le mani su quei registri

“perché se riusciva il tentativo potevo sapere in vista del ballottaggio chi ha votato e

chi no”…

E a pro di che ?! Non sono mica candidato io ?! Sono solo un Cittadino

profondamente deluso dal risultato – probabilmente bugiardo (ma questo lo

stabilirà la Magistratura!) – delle elezioni comunali di Lacco Ameno e dal modo in

cui si sono svolti gli scrutini !

Ebbene, non essendo né candidato, né rappresentante di lista, mi sono recato al

seggio solo per votare, ma, come tanti altri Cittadini di Lacco Ameno, ho deciso di

attendere il risultato elettorale da casa, assistendo in diretta tv allo scrutinio sino a quando lo stesso si chiudeva e per bocca stessa dei cronisti ivi presenti, – Tu compreso mi pare -, si annunciava urbi et orbi che Giacomo Pascale era Sindaco di Lacco Ameno con 3 voti di scarto sul rivale Domenico De Siano.

Come tanti altri Cittadini, puoi immaginare lo stato di confusione e le perplessità

da cui sono stato colto nel momento in cui, magicamente, cambiava il responso

delle urne, riportando i due candidati sindaci alla parità, obbligando noi elettori a

tornare a votare per il ballottaggio.

Mi sono domandato se la matematica sia divenuta tutt’a un tratto un’opinione.

Se 852 fa 851 e se 908 è pari a 909… (intendo i voti espressi)… di qui mi è

balenata in mente l’idea di visionare, quale mio diritto di Cittadino-Elettore,

accordatomi dalla legge entro quindici giorni dalle elezioni, le liste dei votanti

custodite in Tribunale.

Nulla di illegale appunto, tanto è vero che la stessa idea era venuta ai signori

Mario Di Meglio, – che mi risulta essere un rappresentante di lista del candidato

Sindaco Domenico De Siano -, ed alla mia Collega Anna Di Meglio (che non mi

pare neppure risieda a Lacco Ameno, salvo possibili cambi di residenza

dell’ultim’ora, proprio come quello se non erro del Di Meglio Mario) la quale era

con lui ieri e anche stamattina a controllare me e i medesimi registri.

Perché si parla della Collega Castellano ma non si dice nell’articolo che anche

costoro erano in Tribunale con me per lo stesso motivo e che anche loro hanno

visionato gli atti?! E che male c’è?

Da cosa si deduce che io ero lì per avere le liste dei votanti e dei non votanti per

per chissà quali reconditi fini?

Perché si chiama ancora una volta in causa mia moglie, Avv. Lucrezia Galano, più

volte vittima di calunnie e diffamazione in questa campagna elettorale, che quale

funzionario del Comune di Lacco Ameno si è sempre tenuta fuori dall’agone

politico, né ha ritenuto rispondere alle accuse del De Siano proprio poiché

completamente infondate?

Ma tornando all’articolo (persino di provenienza incerta dato che l’autore non ha

neppure la faccia di firmarsi…) va evidenziato che è falso e fuorviante anche

perché alla mia legittima richiesta, poi subito fatta propria anche dai due Di

Meglio, la Direttrice di Cancelleria si è resa disponibile consentendo la

consultazione reiterata anche in più giorni di tali registri, lasciati a disposizione

alla sua presenza e sotto la sua supervisione per tutto il tempo necessario alle

operazioni di conteggio dei voti espressi.

Anzi, ringrazio pubblicamente la Dott.ssa Annamaria Conte, la quale, nonostante

l’enorme mole di lavoro presso la Cancelleria della Sezione Distaccata del

Tribunale di Napoli, si è dedicata a questa attività dopo l’orario di apertura al

pubblico, onde garantire l’esercizio di un sacrosanto diritto di Cittadinanza

sancito dalla legislazione vigente.

Peraltro, l’Avv. Alessandra Castellano stamattina (ieri, ndr) non era neppure presente alle

suddette operazioni.

E valga il vero! E mi aspetterei che anche il Tuo giornale me ne desse atto

pubblicamente, chiarendolo alla Cittadinanza, il motivo per cui ho preso visione

di queste liste, – lo ripeto fino alla noia -, è una legittima curiosità che credo

animi gran parte dei miei Concittadini, ovvero quella di capire perché non è stata

convalidata l’elezione del Sindaco Giacomo Pascale, nonostante anche in diretta

tv sia apparso chiaro l’esito delle elezioni. Che fine hanno fatto quei famosi 3 voti

di differenza? Da Cittadino libero e pensante volevo vederci chiaro … Quello che

ho fatto lo rifarei ad ogni tornata elettorale diciamo “poco chiara”, per non dire

altro. Anzi, inviterei tutti i Cittadini liberi ed onesti del mio amato comune a fare

altrettanto, perché non siamo servi stupidi né sudditi di alcuno ma, grazie a Dio,

Cittadini di uno Stato Democratico.

E’ giusto, pertanto, rettificare quanto riportato in quell’articolo, che, non solo

offende me per infangare il candidato Sindaco Pascale ma offende la stessa

intelligenza delle persone, e ancora, sarebbe il caso di lasciare fuori da queste

polemiche sterili e beghe di paese mia moglie, Galano Lucrezia, Avvocato ed

irreprensibile Cittadina e Funzionaria, la quale non ha nulla a che vedere con le

elezioni all’infuori delle funzioni a lei attribuite dalla legge (ma soprattutto nulla a

che vedere con le menzogne ed i veleni partoriti dalla campagna elettorale ed in

particolare con le accuse calunniose che capziosamente le stanno scagliando

contro il candidato De Siano e gli altri candidati della lista di costui) ed è al

servizio esclusivo della Cittadinanza. Tanto dovevo ai lettori per amore di verità.

Cordialmente, Avv. Francesco Cellammare, libero Cittadino di Lacco Ameno.