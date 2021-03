Celestino Iacono: “Sospendo lo sciopero della fame per amore di mia moglie e mia figlia”

“Sto facendo questo video perché, dispiaciuto, al termine del quarto giorno di sciopero della fame, sono costretto ad abbandonare questa forma di protesta perché, purtroppo, ho creato una situazione in casa, nella mia famiglia, con mia moglie e mia figlia, che è diventata veramente troppo dura. Mia moglie non mi parla più.

Quando mi parla è per implorarmi di mangiare e piange. Mia figlia mi corre dietro per casa con qualcosa da mangiare. Si è creata una situazione veramente per me più dolorosa dell’astenermi dal mangiare” sono queste le parole con cui Celestino Iacono annuncia la sospensione dello sciopero della fame iniziato sabato scorso contro l’istituzione della “zona rossa” sull’isola e per solidarizzare con il Signor De Siano a cui, a breve, demoliranno la casa abusiva di Via Calosirto a Forio.

«Quando ho iniziato questa protesta – continua Celestino – questo sciopero della fame avevo messo in conto anche questo. Comunque, convivendo con mia moglie e mia figlia avrei potuto procurare loro la sofferenza, ma mai avrei creduto che questa sofferenza fosse così forte da mettermi veramente in seria difficoltà e quindi mi spiace.

Non per questo verrò meno nelle mie battaglie che ritengo giuste per tutti, per la nostra comunità e per le persone che sono in difficoltà in questo momento per varie ragioni. Il mio scopo era semplicemente quello di cercare di invitare tutti a solidarizzare di più e a lavorare insieme.

LE MOTIVAZIONI

Come comunità di amministrazioni fra di loro, con la responsabilità che hanno sulla cittadinanza a tutti i livelli. Una maggiore sinergia una maggiore collaborazione. Non riesco più a portarla avanti in questa formula e, onestamente, non credo neanche che con la sofferenza che sto procurando alla mia famiglia a mia moglie, questa forma di protesta, sia ancora nella volontà di Dio.

Sono un credente ed è importante sentire che quello che faccio è la volontà di Dio. E procurare una sofferenza a mia moglie a mia figlia non lo è.

Voglio ringraziare, però, prima di tutti sicuramente Carmelo Amente perché è stato uno stimolo nel decidere di assumere questa forma di protesta. Ritengo che sia un uomo dai sani principi che ha comunque dei valori civici che non sono da tutti. Una voce che sicuramente va ascoltata più di quanto non si faccia oggi.

Lo ringrazio per il suo esempio perché, veramente, per me è stato un esempio per il suo senso civico, per il suo senso di responsabilità e con lui ringrazio tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento. Ringrazio chi, anche non condividendo questa forma di protesta, ha deciso di farmi sentire la sua vicinanza e sono veramente tanti.

Io vi ringrazio veramente tutti con il cuore. Ringrazio anche coloro che non hanno ritenuto di dovermi fare neanche una telefonata per sapere semplicemente come stavo senza entrare nel merito, ringrazio a loro perché oggi mi hanno rivelato ancora di più, chi realmente sono?»

LA CONCLUSIONE

La conclusione di Iacono è sincera: «Non smetterò di combattere per le cose nelle quali credo. Sono a disposizione di chiunque abbia bisogno di aiutare o di dare voce a una protesta o di sottolineare un disagio o di rivelare un’ingiustizia. Questo è il mio modo di essere. Non cambierò mai. Sto semplicemente cambiando il mio modo di protestare perché questa formula – chiosa – ha procurato una sofferenza ora divenuta insostenibile all’interno della mia famiglia e non sarebbe più giusto.

Vi ringrazio tutti e non bisogna mai smettere di lottare per le cose nelle quali si crede e soprattutto non dobbiamo mai smettere di solidarizzare con le persone che ci stanno intorno con la nostra comunità con le persone che sono più in difficoltà, perché la difficoltà è una cosa che può improvvisamente far parte della vita di ognuno di noi, quindi chi è la nella possibilità di dare una mano lo deve fare.

Noi abbiamo bisogno di darci una mano veramente tutti quanti. Vi voglio bene, grazie.»