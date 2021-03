Celestino Iacono: “Io in sciopero della fame per vincere l’indifferenza della gente”

Gaetano Di Meglio | L’albergatore di Sant’Angelo, dopo l’esempio di Carmelo Buono, hai deciso di affiancarsi alla protesta contro l’istituzione della Zona Rossa ad Ischia e contro la demolizione di Via Calosirto a Forio che, lo ricordiamo, riprenderà le attività dopo il prossimo tampone da eseguire alla signora il 25 marzo.

Nel frattempo, però, Celestino è già al terzo giorno di sciopero della fame.

Perché hai deciso aggiungerti alla protesta estrema di Carmelo? Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a prender questa decisione?

“Quando è stata istituita la zona rossa, già avevo mostrato il mio malessere. Con la zona rossa chi ha fatto sacrifici per sopravvivere, si trova in una nuova sofferenza. Ma, devo dire la verità, l’abbattimento in via Calosirto mi ha dato fatto prendere questa decisione. Domenico De Siano penso dal 1975 al 2011 ha lavorato con la mia famiglia, mi hanno visto crescere, e lo conosco bene. Questa cosa mi ha toccato profondamente e lo trovo ingiusto. Al di la che le regole vanno rispettate, ma credo vi sia un cortocircuito. La casa di Domenico è una piccola casa su un piano solo che non deturpa il paesaggio. Io vedo tante proprietà nate negli anni e ancora oggi vi sono lavori scandalosi. Questa cosa la trovo ingiusta, come anche che si va a eseguire una condanna a distanza di 14 anni. Probabilmente se la giustizia avesse fatto prima il suo corso la famiglia De Siano avrebbe fatto altre scelte. Ora si esegue un abbattimento in un periodo in cui gli sfratti non sono eseguibili e ora si abbatte una casa fatta con sacrifici. Quando vidi che Carmelo aveva iniziato lo sciopero della fame, io mi sono detto: vedo che c’è una abitudine dell’ischitano a farsi scivolare le cose addosso. Non ho visto nessuno muoversi oltre i post su Facebook. Abbiamo una Caritas in difficoltà e se non ci fossero anche le altre associazioni del terzo settore saremmo in grande difficoltà.

Io ho visto Domenico De Siano da una parte e Carmelo Amente dall’altra e, vedendoli soli, la cosa mi ha toccato. Non è una cosa contro le istituzioni, ma è la voglia di scuotere le coscienze, di scuotere Ischia mettendoci insieme per risolvere i problemi.

Non è il momento della separazione, ma dell’unione. Anche nella riunione fatta nel comune di Ischia è stato detto che bisogna presentare un progetto unitario e lo dobbiamo fare a tutti i livelli.”

Da sabato, oggi siamo a lunedì, sei in sciopero. Come stai?

“Il primo giorno è stato duro verso la sera perché la fame si faceva sentire. Una cosa che ho scoperto è che anche la fame, dopo un po’ scompare. Ci sono momenti in cui riaffiora. Ci sono momenti di debolezza, ma basta che mi siedo e sto ancora bene. Conto di continuare ancora.”

A casa come l’hanno presa questa decisione?

“Male, mia moglie è quasi arrabbiata perché non riesce a comprendere fino in fondo la mia iniziativa. Io voglio dare un esempio, anche a mia figlia che è in casa a causa della zona rossa, costretta davanti a supporti elettronici per la scuola e per lo svago. Secondo me pagheremo pesantemente le ripercussioni di queste decisioni sui nostri figli.

Mia moglie mi ha detto che potrebbero esserci altre iniziative, ma la mia intenzione è quella di scuotere le coscienze, far smuovere qualcosa. Il problema di Domenico De Siano non è solo il suo. Dobbiamo imparare a condividere di più, i problemi dei nostri vicini dovrebbero essere anche i nostri. Anche le istituzioni devono esserci di più e lavorare insieme.

E dobbiamo verificare come in alcuni casi in luoghi improbabili si ricevono tutte le autorizzazioni mentre quelle del potente non si toccano.”

In conclusione volevo farti una domanda anche su un altro aspetto. Sei un imprenditore e hai le tue attività a Sant’Angelo, hai vissuto i periodi di crisi della nostra isola. Oggi abbiamo il covid ma avevamo già delle piccole crisi. Come azienda, che previsioni avete?

“Io non sono ottimista, dico la verità. Vedo che siamo in ritardo, sulla campagna vaccinale si doveva fare di più come hanno fatto altre nazioni. Oggi la battaglia la vince chi riesce a vaccinare prima la popolazione, questa è la verità. E si presenteranno quei paesi con posizione economicamente prevalente. Siamo in ritardo, il mercato estero è quasi fermo. Parlavo con booking.com e mi diceva che non c’è una prenotazione che parte dalla Russia verso l’esterno. Io ho molta clientela diretta, quasi la metà straniera. Io lo scorso anno ho avuto solo 12 clienti stranieri e poi tutti italiani. Non credo che molti arriveranno alla fine della stagione. Anche nel Decreto Sostegni vi sono misure inadeguate, ma anche prima non sono state fatte misure ad hoc e interventi strutturali. Anche qui fare sinergia diventa importante per sopravvivere, molte aziende dovranno pensare a fare rete e consorziarsi.”

Così come ho fatto la domanda a Carmelo, la faccio anche a te. Quale è il tuo obiettivo o meglio cosa ti farà desistere dalla tua iniziativa?

“Vedere che abbiamo scosso le coscienze, che questa cosa ha fatto dire alle persone che si deve agire per cambiare le cose, manifestare il proprio dissenso e aiutare chi sta in difficoltà. Vedere i nostri concittadini che si muovono, che fanno qualcosa senza subire in modo passivo. Io penso che sia questo l’obiettivo anche di Carmelo. Dobbiamo fare comunità come si agisce in una famiglia. Siamo un’isola e non una città, possiamo provare a essere più comunità.”