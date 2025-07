Celebrazioni in occasione dell’anniversario della morte di Enrico Caruso

Sabato 2 agosto alle ore 11:00 come sempre, renderemo omaggio alla tomba di Enrico Caruso, nel Cimitero di Santa Maria del Pianto nel giorno anniversario della sua morte, avvenuta a Napoli, all’hotel Vesuvio, il 2 agosto del 1921. La famiglia del grande tenore, con il suo discendente Gianfranco Caruso, aprirà la cappella. Il parroco della Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo, Don Salvatore Melluso, benedirà il sarcofago, che contiene la sua salma.

Franco Iacono, Presidente del Comitato Nazionale per le onoranze ad Enrico Caruso, Raffaele Reale Presidente e proprietario della Casa Museo di via San Giovanniello n 7, hanno dichiarato: “Con questa iniziativa antica ereditata da tanti illustri “carusiani”, intendiamo contribuire a mantenere viva la memoria del grande Artista, tanto più in questo anno in cui si celebrano i 2500 anni dalla fondazione della Città di Napoli. Nessuno più di Enrico Caruso ha onorato la nostra città di cui ha cantato, tra l’altro, le più belle canzoni, rendendole autentico patrimonio universale.

Ci auguriamo che la proposta più volte avanzata di intitolare l’aeroporto di Capodichino ad Enrico Caruso sia concretizzata, per l’occasione, dal Sindaco e dalle autorità competenti. Sarebbe il modo migliore per celebrarlo nella maniera che merita. Per l’occasione nel cimitero di Santa Maria del Pianto sarà ascoltata la voce di Enrico Caruso per tutto il tempo della cerimonia.”

La partecipazione all’iniziativa è libera così come l’ingresso al Cimitero.

Franco Iacono, Comitato Nazionale per le Onoranze ad Enrico Caruso; Lello Reale, Museo Casa Caruso; Gianfranco Caruso, Eredi Enrico Caruso.